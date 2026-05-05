خالد بن زايد .. توحيد القوات المسلحة قرار تاريخي عزّز قوة الإتحاد

أبوظبي في 5 مايو/وام/ قال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم إنه في الذكرى الخمسين لتوحيد قواتنا المسلحة نستحضر القرار التاريخي الذي اتخذه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بتوحيد قواتنا المسلحة والذي عزّز قوة الاتحاد ورسّخ دعائم الأمن والاستقرار في دولتنا.

وأضاف سموه بهذه المناسبة : " ستظل قواتنا المسلحة درع الوطن الحصين وسنده، تحمي مكتسباته وتجسّد أسمى قيم الولاء والإنتماء، في ظل قيادة رشيدة جعلت من الوحدة مصدر قوة وعزّة" .

ورفع سموه في هذه المناسبة الوطنية الغالية، أسـمى آيـات الـتهانـي والـتبريـكات إلـى مـقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، وإلــى إخــوانــهما أصــحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكّام الإمارات وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ، وسمو أولياء العهود.وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.