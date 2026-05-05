صقر غباش: توحيد القوات المسلحة محطة مفصلية عززت مسيرة الاتحاد وصانت مكتسباته

أبوظبي في 5 مايو/وام/ أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة تمثل محطة تاريخية مفصلية في مسيرة دولة الإمارات، وتعكس عمق الإيمان بتجربة الوحدة والمصير المشترك، وتجسد رؤية الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، بأهمية وجود قوة وطنية موحدة تحمي الاتحاد وتصون سيادته ومكتسباته.

وقال معاليه إن قرار توحيد قواتنا المسلحة صاغ عقيدة وطنية لا تنفصل فيها القوة عن الحكمة، والجاهزية عن المسؤولية، فجاءت قواتنا المسلحة على امتداد خمسة عقود تجسيداً حياً لمعنى الاتحاد في أبهى صوره، انضباطاً في الأداء، وثباتاً في الموقف، وولاءً لا يتبدل .

وأضاف معاليه، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ50 لتوحيد القوات المسلحة التي توافق السادس من مايو من كل عام، أن قرار توحيد القوات المسلحة شكّل نقلة نوعية في بناء الدولة الحديثة، وأرسى عقيدة وطنية تقوم على الجمع بين القوة والحكمة، والجاهزية والمسؤولية، لتصبح القوات المسلحة على مدى خمسة عقود نموذجاً في الانضباط والكفاءة والولاء للوطن وقيادته.

ورفع معاليه بهذه المناسبة أسمى آيات الولاء والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وأضاف أن هذه المناسبة الوطنية المجيدة تستدعي استذكار الإنجازات الخالدة للآباء المؤسسين، وفي مقدمتها تأسيس قوات مسلحة إماراتية قادرة وفاعلة تضطلع بمسؤولية حماية صرح الاتحاد وتعزيز أمن الوطن واستقراره، بما يرسخ مكانة الإمارات ويعكس صلابة عزيمة أبنائها.

وأشار معاليه إلى أن قواتنا المسلحة باتت اليوم درعاً قوية تحمي مكتسبات التنمية الوطنية، في ظل إيمان القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله"، بأهمية وجود قوة حامية للمكتسبات الوطنية، قوة تصون وتحمي ولا تعتدي، وتؤمن بالقيم الحضارية والإنسانية، وتسخر خبراتها وجميع مواردها لتحقيق أهدافها الوطنية .

وقال معاليه إن الأمم تُختبر في لحظات الرخاء بقدرتها على البناء، كما تُختبر في لحظات العدوان بقدرتها على الصمود، مشيراً إلى أن قواتنا المسلحة الباسلة أثبتت جاهزيتها العالية وكفاءتها المتقدمة في أداء واجبها الوطني، وكانت دائماً على قدر المسؤولية في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره .

وأضاف أن دولتنا وقواتنا المسلحة واجهتا مختلف التحديات بعقيدة تستمد قوتها من الإيمان بعدالة القضية والانتماء الصادق لهذا الوطن، بما أسهم في إفشال كل المحاولات التي تستهدف أمن الإمارات أو استقرارها.

وتقدم معاليه بالتهنئة إلى منتسبي القوات المسلحة الباسلة، حملة قيم الدولة والمؤتمنين على رسالة مجدها، مؤكداً أن المهام المشرفة التي قامت بها قواتنا تمثل أوسمة شرف نعتز بها ونفاخر بها العالم، في ظل ما يتحلى به أبناء القوات المسلحة من وطنية واستعداد دائم للبذل والعطاء في سبيل الوطن ورسالة الإمارات النبيلة.

وعبر معالي صقر غباش بهذه المناسبة عن عظيم فخر جميع أعضاء وعضوات المجلس الوطني الاتحادي وأبناء الوطن بشهداء الإمارات، وعظيم تضحياتهم وإقدامهم وبسالتهم، مشيداً بما سطروه من مواقف خالدة في صفحات المجد، وموجهاً التحية إلى أسر الشهداء، ومؤكداً أنهم أبناء كل بيت في الوطن، ووسام فخر وتيجان عز تستلهم الأجيال من سيرهم العطرة قيم الوطنية والتضحية والانتماء.

وفي ختام كلمته، قال معاليه: " رحم الله من أسس وبنى، وحفظ الله من يحمي ويصون، وستبقى الإمارات، كما أرادها قادتها، وطناً آمناً قوياً عزيزاً، تحرسه عين الله وتحميه سواعد أبنائه".