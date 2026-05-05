قائد الحرس الوطني : القرار التاريخي لتوحيد القوات المسلحة رسّخ دعائم الوحدة، وعزّز سيادة الدولة

أبوظبي في 5 مايو/وام/ قال قائد الحرس الوطني إنه في الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة، نستحضر بكل فخر هذا القرار التاريخي الذي رسّخ دعائم الوحدة، وعزّز سيادة الدولة، وأسهم في بناء قوة عسكرية محترفة تواكب تحديات العصر.

وأضاف فى كلمة له بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة:" إننا في الحرس الوطني، نواصل أداء واجبنا بكفاءة وجاهزية عالية، مستعدين للتدخل السريع في مختلف الظروف والطوارئ، وبحرفية تعكس مستوى التدريب والتأهيل الذي وصلنا إليه.. وقد شهد الحرس الوطني تطوراً ملحوظاً في التنظيم والتجهيز والاستجابة، ضمن رؤية استراتيجية قائمة على التكامل مع مختلف الأفرع العسكرية والأمنية، بما يعزز منظومة الأمن الوطني ويصون مكتسبات الوطن".

وجدد في هذه المناسبة الوطنية الغالية العهد لقيادتنا الرشيدة ووطننا العزيز بأن نبقى على أعلى درجات الجاهزية، وأن نواصل أداء رسالتنا بكل إخلاص، درعًا يحمي الوطن وسنداً لأمنه واستقراره.