"ريم بنك" يضع خططا طموحة في مجال التمويل الصناعي على مدار 5 سنوات

أبوظبي في 5 مايو / وام/ أعلن سراج طارق فيضي، نائب الرئيس التنفيذي في "بنك ريم"، أن البنك يستهدف دخول مجال التمويل الصناعي والاستحواذ على حصة واعدة من هذا السوق لا سيما للشركات الصغيرة في دولة الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار استراتيجيته للتوسع بعد تحوله من شركة تمويل إلى بنك محلي مرخّص.

وقال فيضي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات النسخة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات 2026"، إن "بنك ريم" أعلن انطلاقه الرسمي خلال الحدث، مشيراً إلى أن البنك يتمتع بقصة مختلفة، إذ تأسس في الأصل كشركة تمويل في الدولة منذ عام 2007، قبل أن يحصل على موافقة المصرف المركزي لتحويل رخصته إلى بنك محلي خلال شهر أبريل الماضي.

وأوضح أن هذا التحول يفتح آفاقاً واسعة لتوسيع نطاق أعمال البنك، حيث كان يركز سابقاً على التمويل العقاري، فيما يشمل الآن مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات، مع إعطاء أولوية كبيرة للتمويل الصناعي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو الشركات المحلية.

وأضاف أن البنك يعتزم تقديم تجربة مصرفية متكاملة تعتمد على التحول الرقمي الكامل، بحيث تتم جميع العمليات من البداية إلى النهاية عبر رحلة رقمية متكاملة، الأمر الذي يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، لافتاً إلى أن عامل الوقت بات من أبرز التحديات التي تواجه الأفراد والشركات في بيئة الأعمال الحالية.

وأشار فيضي إلى أن البنك سيعمل على خدمة مختلف شرائح العملاء، بدءاً من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى الشركات الكبرى، ضمن خطة توسع تدريجية، مؤكداً أن المحفظة التمويلية الحالية لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أن الخطط الموضوعة للسنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة تستهدف تحقيق نمو ملحوظ.

وأكد أن "بنك ريم" يطمح إلى تحقيق موقع ريادي في قطاع التمويل الصناعي، مستفيداً من البنية التحتية الرقمية التي تم تطويرها، إلى جانب الشراكات التي يجري العمل على إبرامها خلال منصة "اصنع في الإمارات"، بما يدعم تحقيق مستهدفاته التوسعية خلال المرحلة المقبلة.