قائد قوات الاحتياط : نستحضر فى ذكرى توحيد قواتنا المسلحـة مسيـرة بنـاء وطننا الغالي

أبوظبي في 5 مايو / وام / قال قائد قوات الاحتياط إنه في هذا اليوم المجيد، نستذكر بكل فخر واعتزاز الذكرى الخمسين لتوحيد قواتنا المسلحـة، ونستحضـر في هـذا الحـدث التاريخـي مسيـرة بنـاء وطننا الغالي، والذي يجسد المنظومة المتكاملة التي تعكس رؤية قيادتنا الحكيمة في ترسيخ دعائم الوحدة الوطنية.

وأضاف فى كلمة له بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة : " نحن في قيادة قوات الاحتياط نجسد الامتداد الحيوي لهذه المنظومة، عبر دعم القوات المسلحة في تنفيذ المهام، ودعم السلطات المدنية في الأزمات والكوارث، وترسيخ مفهوم الخدمة الوطنية في الانتقال من الحياة المدنية إلى ميادين الواجب، والمساهمة في ترسيخ قيم الولاء والانتماء".

وقال إنه في هذه المناسبة العزيزة، نعاهد قيادتنا الرشيدة على مواصلة المسيرة، متمسكين بروح الالتزام والوفاء، وماضين بكل عزيمة نحو تعزيز جاهزيتنا لمواكبة تطلعات المستقبل والحفاظ على أمن وطننا واستقراره مشددا على أن القوات المسلحة لا تقاس بعتادها، بل يجسدها رجالها وعقيدتها ووحدتها، مؤكدين أن من يحمي الوطن لا يغيب، بل يبقى حاضراً في كل لحظة يطلبه فيها الواجب.