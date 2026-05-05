قائد القوات البرية : نفخر بمسيرة حافلة بالإنجازات والتضحيات، سطّرها رجال القوات المسلحة بعزيمتهم وإخلاصهم

أبوظبي في 5 مايو / وام / قال قائد القوات البرية إن القوات البرية تقف وقفة فخر واعتزاز نستحضر خلالها مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات والتضحيات، سطّرها رجال القوات المسلحة بعزيمتهم وإخلاصهم، وجعلوا من ميادين التدريب والواجب ساحات شرف تُروى للأجيال.

وأضاف فى كلمة بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد قواتنا المسلحة أنه بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة شهدت قواتنا البرية تطورًا نوعيًا في جاهزيتها وقدراتها، من خلال تحديث منظومات التسليح والمعدات المدمجة بالتقنيات الحديثة، وتطوير مفاهيم القتال والارتقاء بكفاءة العنصر البشري، حتى أصبحت اليوم قوة قتالية محترفة، قادرة على تنفيذ مهامها بكفاءة عالية في مختلف البيئات والظروف.. كما واصلت القوات البرية، تعزيز منظومتها التدريبية، والاستثمار في أبناء الوطن، لإعداد كوادر عسكرية تتميز بالكفاءة والانضباط والخبرة الميدانية، بما يعزز مكانتها نموذجا متقدما في الاحتراف العسكري.

وقال :" في هذه المناسبة الوطنية الغالية نجدد التزامنا بأن نظل درعاً حصيناً للوطن، نحمي حدوده ونصون مكتسباته، ونمضي بعزم وإخلاص لرفع رايته عالية في كل الميادين.