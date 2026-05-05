قائد القوات البحرية : توحيد قواتنا المسلحة شكّل نقطة تحول مفصلية في مسيرة دولتنا

أبوظبي في 5 مايو / وام / قال قائد القوات البحرية إنه في هذا اليوم المجيد، يوم الذكرى الخمسين لتوحيد قواتنا المسلحة، نستحضر القرار التاريخي الذي اتخذه القادة المؤسسون في السادس من مايو عام 1976، وشكّل نقطة تحول مفصلية في مسيرة دولتنا، وأرسى دعائم قوة عسكرية اتحادية أصبحت اليوم نموذجا يحتذى في الاحترافية والكفاءة على مستوى المنطقة وكان ثمرة الرؤية الاستراتيجية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه – وإخوانه حكام الإمارات رحمهم الله .

وأضاف فى كلمة له بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة :" إننا في القوات البحرية إذ نحتفي بهذه المناسبة بكل فخر، فإننا نستذكر ما تحقق من تطورات نوعية في جميع مجالات الحروب البحرية، حتى باتت قواتنا البحرية، قوة رائدة قادرة على الدفاع عن سيادة الدولة وحدودها وتأمين خطوط الملاحة، مدعومة بمنظومات حديثة وكوادر وطنية مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد أن ما وصلت إليه قواتنا المسلحة ما كان ليتحقق لولا الإشراف المباشر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان – رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله –، وله نجدد الولاء والعهد بأن نظل أوفياء لمسؤولياتنا، عيناً ساهرة لا تنام لحماية دولتنا ومقدراتنا الوطنية، ماضين بعزم نحو المستقبل، مستلهمين نهج المؤسسين وقيم الاتحاد.