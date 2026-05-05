حميد بن عمار: توحيد القوات المسلحة رسخ أركان الاتحاد وعزز استقراره

عجمان في 5 مايو/وام/ أكد الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي في عجمان، أن الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة تمثل محطة وطنية مضيئة نستحضر فيها قرارا تاريخيا أسهم في ترسيخ أركان الاتحاد وتعزيز مسيرة الأمن والاستقرار في دولة الإمارات، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يجسد رؤية الآباء المؤسسين في بناء دولة قوية ومتماسكة قادرة على حماية مكتسباتها وصون منجزاتها.

وقال بمناسبة الذكرى الـ50 لتوحيد القوات المسلحة إن قرار توحيد القوات المسلحة شكل ركيزة أساسية في تعزيز قوة الدولة ومكانتها، وأرسى دعائم منظومة دفاعية متطورة تقوم على الكفاءة والجاهزية، مؤكدا أن ما وصلت إليه القوات المسلحة اليوم من تطور واحترافية هو ثمرة دعم القيادة الرشيدة واستثمارها المستمر في بناء الإنسان وتطوير القدرات.

وأضاف أن هذه المناسبة الوطنية تجدد في النفوس معاني الولاء والانتماء، وتعزز المسؤولية المشتركة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.