"ربع قرن للمسرح وفنون العرض" يُطلق برنامج "ريشة"

الشارقة في 5 مايو / وام / أطلق مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض أحد المراكز التخصصية التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين برنامج "ريشة – ربع قرن للكتابة المسرحية " بإشراف الفنان الإماراتي مرعي الحليان وبمشاركة فريق متخصص في الكتابة المسرحية و تستمر جلساته التدريبية بشكل أسبوعي حتى نهاية العام.

يأتي البرنامج في إطار مبادرة نوعية تستهدف اكتشاف ورعاية المواهب الشابة من منتسبي مؤسسات ربع قرن في مجال الكتابة المسرحية والتفكير الأدبي بما يسهم في تعزيز حضور إبداعهم الفكري والكتابي على خشبة المسرح ويدعم تطوير مهاراتهم في مساراتهم المهنية المستقبلية.

يقدّم البرنامج تجربة متكاملة تمزج بين التدريب النظري والتطبيقي من خلال جلسات تدريبية أسبوعية وتركّز على تمكين المنتسبين من مهارات الكتابة الإبداعية وتحويل أفكارهم إلى نصوص مسرحية متكاملة قابلة للتقديم ضمن عروض حيّة تعكس مستوى واعدا من الجودة الفنية وبالتالي إنتاج محتوى فني هادف يحمل قيماً إيجابية تعبر عن رؤية مؤسسة ربع قرن في بناء وتمكين أجيال واعية ومؤثرة.

وقال الدكتور عدنان سلوم خبير الفنون المسرحية بمركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض إن برنامج «ريشة – ربع قرن للكتابة المسرحية» لا يقتصر على كونه برنامجاً تدريبيا بل يمثل تجربة إبداعية متكاملة ترافق المنتسب في رحلته من الفكرة الأولية مروراً ببناء الخلفية المعرفية الداعمة وصولاً إلى هيكلة النص وكتابته بشكل مسرحي متكامل قابل للتحول إلى مشروع إخراجي يُقدَّم على خشبة المسرح.

وأضاف أن البرنامج سيستضيف على امتداد مراحله نخبة من الشخصيات الفاعلة في مجال الكتابة المسرحية إلى جانب تخصيص مساحات للتطبيق العملي من خلال الارتجال والأداء لمواقف إنسانية مقترحة تعكس قيماً أصيلة تتماشى مع رؤية مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.