قائد العمليات المشتركة: ذكرى توحيد القوات المسلحة تجسد معاني الوحدة والتكامل والانضباط

أبوظبي في 5 مايو / وام / قال قائد العمليات المشتركة إنه في اليوبيل الذهبي لتوحيد قواتنا المسلحة، نحتفي بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي تجسد معاني الوحدة والتكامل والانضباط، وتؤكد أن قرار التوحيد لم يكن مجرد دمج للمؤسسة العسكرية تحت قيادة واحدة، بل كان خطوة أعمق نحو توحيد الإرادة والهوية، حيث التقت الروح بالجسد في كيان واحد.

وأضاف فى كلمة له : " إننا في قيادة العمليات المشتركة، نفتخر بالدور الذي أوكل إلينا داخل وخارج حدود الوطن، من خلال المشاركة في التحالفات الدولية وتنفيذ مختلف المهام، بما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الأمن والاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والدولي".

وقال : " في هذه المناسبة، نؤكد التزامنا بمواصلة أداء واجبنا بكل إخلاص، وأن نظل حلقة وصل فاعلة بين الرؤية الوطنية والجاهزية الدفاعية، ماضين بثبات نحو المستقبل، سائرين على نهج راسخ من القيم الوطنية والمبادئ الثابتة.