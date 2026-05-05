مقاتلون: استضافة دبي لبطولة "فخر العرب" تجسد النمو المتسارع للفنون القتالية بالدولة

دبي في 5 مايو/وام/ أكد مشاركون في فعالية «فخر العرب» أن استضافة دبي لهذا الحدث تجسد النمو المتسارع لرياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة، وتعزز من مكانتها مركزاً عالمياً لاستقطاب أبرز المقاتلين والجماهير من مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم في دبي، للكشف عن تفاصيل فعالية PFL MENA 9 التي تُقام تحت شعار «فخر العرب»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وذلك مع اقتراب انطلاق الحدث يوم 24 مايو الجاري على صالة كوكا كولا أرينا.

يشهد الحدث مشاركة مقاتلين يمثلون 11 دولة، في تجمع يضم نخبة من أبرز نجوم الفنون القتالية المختلطة في المنطقة عبر مختلف الأوزان، مع جوائز مالية تصل إلى 100 ألف دولار للفائزين، في تأكيد على تنوع وقوة رياضة الفنون القتالية المختلطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتصدر النزالات مواجهة ربع نهائي وزن الريشة بين محمد يحيى (12-6) ومهدي سعدي (6-2)، حيث يسعى الطرفان للتأهل إلى الدور التالي، فيما يشهد النزال الرئيسي المشترك مواجهة قوية في وزن الخفيف بين المغربي صلاح الدين حملي (11-0) والجزائري إلياس جيرون (24-9).

كما يشهد الحدث الظهور الأول للموهبة الإماراتية الصاعدة زمزم الحمادي (18 عاماً)، إلى جانب مشاركة مجموعة من أبرز مقاتلي المنطقة، من بينهم محمد فهمي، أحد نجوم النسخة الماضية.

وأكد جيروم مازيه، المدير العام للبطولة، أن تنظيم «فخر العرب» يعكس النمو المتسارع لرياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة، مشيراً إلى أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي يجمع أبرز المقاتلين والجماهير من مختلف الدول.

وأوضح أن البطولة تمثل منصة لاكتشاف وصقل المواهب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن تنوع الجنسيات المشاركة هذا العام يعكس قوة المنافسة وتطور المستوى الفني.

من جانبه، أكد محمد يحيى جاهزيته للنزال المرتقب، مشيراً إلى أن تقارب مستويات المشاركين يرفع من قوة المنافسة، وأن خوضه المواجهة أمام جماهيره في دبي يمنحه دافعاً إضافياً لتقديم أفضل أداء.

بدورها، أعربت زمزم الحمادي عن فخرها بتمثيل الإمارات في أول مشاركة لها، مؤكدة سعيها لتقديم صورة مشرفة عن تطور رياضة الفنون القتالية في الدولة، إلى جانب دعمها للفتيات الراغبات في خوض هذه التجربة.

فيما شدد مهدي سعدي على جاهزيته لخوض التحدي بعد انتقاله إلى فئة وزن أعلى، مؤكداً استعداده لمواجهة قوية أمام محمد يحيى، في ظل إدراكه لقدراته وخطورته داخل القفص.

من جهته، أعرب محمد فهمي عن تطلعه لتحقيق انطلاقة قوية في النسخة الجديدة، بعد تجربته المميزة في الموسم الماضي، مؤكداً عزمه على المنافسة بقوة على اللقب هذا العام.