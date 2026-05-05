"دبي للثقافة" تطلق الموسم السابع من مبادرة "التعلم الإلكتروني"

دبي في 5 مايو/ وام/أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن إطلاق الموسم السابع من مبادرة التعلم الإلكتروني التي تنظمها بالتعاون مع منصة لينكدإن أكبر شبكة مهنية في العالم بهدف تمكين المهنيين المبدعين من تطوير مهاراتهم وإثراء معارفهم في مختلف التخصصات وذلك استكمالا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين منذ عام 2020 والتي تركز على الاستثمار في الطاقات الإبداعية وتعزيز قدرات المواهب بما يدعم استدامة مسيرتهم المهنية ويرفع جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل بما ينسجم مع توجهات الهيئة الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للثقافة والإبداع وتعزيز دورها كمحرك رئيسي للاقتصاد الإبداعي.

وفي هذا الإطار تواصل الهيئة دعمها للمواهب عبر توفير 2000 عضوية تعليمية مجانية لرواد الأعمال والمهتمين بتنمية قدراتهم في القطاعات الإبداعية بما يتيح لهم الوصول إلى محتوى تدريبي عالمي يسهم في تزويدهم بمهارات عملية تعزز قدرتهم على التكيف والنمو وتمكنهم من بناء مسارات مهنية مستدامة.

ودعت دبي للثقافة أصحاب الكفاءات ورواد الأعمال إلى التسجيل في المبادرة والاستفادة من برامجها التي يقدمها نخبة من الخبراء الدوليين بما يفتح آفاقا أوسع للإبداع ويرفع تنافسيتهم في سوق العمل.

وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى بناء منظومة إبداعية متكاملة وتوفير بيئة تعليمية محفزة للابتكار تؤهل أجيالا قادرة على مواكبة المستقبل وتتيح للمشاركين الاستفادة من أكثر من 24 ألف دورة تدريبية متخصصة إلى جانب استكشاف أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوظيفها في تطوير مشاريع مبتكرة.