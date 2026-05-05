الأمم المتحدة تعلن قلقها إزاء الهجمات الإيرانية على دولة الإمارات

نيويورك في 5 مايو/وام/ أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء الهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة على دولة الإمارات العربية المتحدة أمس "الإثنين" وأسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل، وتسببت في حريق في منشأة نفطية بمنطقة الفجيرة الصناعية النفطية.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي بإسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم عبر خلالها أيضا عن قلق المنظمة الدولية إزاء وقوع العديد من الغارات في المنطقة مستهدفة السفن في مضيق هرمز وحوله خلال الأيام الماضية، وهو الأمر الذي أشار إلى أنه يعكس مدى زيادة خطر تجدد الأعمال العدائية في المنطقة وسط توتر متزايد في وقف إطلاق النار.

ودعا دوجاريك جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وتقويض الجهود الدبلوماسية وجهود الوساطة الجارية.

وأكد أنه لا بديل عمليا عن التسوية السلمية للنزاعات الدولية، بما يتوافق تمامًا مع القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.