قائد حرس الرئاسة: ذكرى توحيد قواتنا المسلحة تجسد مسيرة بناء قوة عسكرية قائمة على الولاء للوطن

أبوظبي في 5 مايو / وام / قال قائد حرس الرئاسة إنه في الذكرى الخمسين لتوحيد قواتنا المسلحة نحتفي بهذه المناسبة الوطنية التي تجسد مسيرة بناء قوة عسكرية متكاملة، قائمة على الانضباط والجاهزية والولاء للوطن.

وأضاف فى كلمة له بهذه المناسبة : " تحمل قيادة حرس الرئاسة، مسؤوليات نوعية تتطلب أعلى درجات الكفاءة والاحتراف، في تنفيذ المهام الدقيقة التي تستدعي جاهزية متقدمة ومهارات عالية.. وشهد هذا التشكيل تطورًا ملحوظًا في منظومات التدريب والتسليح، ما عزز مكانته نموذجا في الحرفية العسكرية والانضباط الميداني".

وقال : " في هذه المناسبة الغالية نؤكد التزامنا الراسخ بأن نظل على قدر المسؤولية، أوفياء لواجبنا، مرابطين خلف راية الوطن، نؤدي مهامنا بكل إخلاص وكفاءة، محافظين على أمنه واستقراره في مختلف الظروف".