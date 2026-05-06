شرطة دبي تُهنئ القوات المسلحة بالذكرى الخمسين لتوحيدها

دبي في 6 مايو /وام/ هنّأت القيادة العامة لشرطة دبي، القوات المسلحة الإماراتية بالذكرى الخمسين لتوحيدها، وذلك من خلال فيديو خاص عبّرت فيه عن بالغ تقديرها وامتنانها لدورها الريادي والمحوري والاستثنائي في حماية الوطن والحفاظ على مكتسباته وأمنه وأمانه.

وأظهر الفيديو لقطات لطلبة أكاديمية شرطة دبي وهم يُشكلون بأجسامهم عبارة "شكراً القوات المسلحة" على أرض ميدان الأكاديمية، إلى جانب لقطات للقوات المسلحة تعكس دورها وقدراتها القتالية العالية في مختلف الميادين.

وعبرت شرطة دبي عن اعتزازها الكبير بما تقدمه القوات المسلحة الإماراتية من إنجازات نوعية، مُشيدةً بكفاءتها وجاهزيتها الدائمة التي جعلت منها نموذجاً يُحتذى في الاحترافية والمهنية العالية في الدفاع عن أرض الوطن وحماية مقدراته، مُثنيةً في الوقت ذاته على الشجاعة والإقدام والكفاءة لدى منتسبيها في أداء واجبهم الوطني الهادف إلى إعلاء شأن الوطن ورفعته وعلو شأنه بين الأمم.

وأكدت شرطة دبي أن الاحتفاء بالذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية الذي يصادف السادس من مايو عام 1976، يعكس المسيرة التاريخية المُشرفة من العمل والعطاء لمنتسبي مصنع الرجال والدرع الحصين لوطن زايد الخير والعطاء.