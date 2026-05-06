"“إقامة دبي" تحقق تصنيفا متقدما وفق معايير معهد الابتكار العالمي " GInI "

دبي في 6 مايو /وام/ حققت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي “إقامة دبي” تصنيف 7 نجوم، بمعدل 9 من 10، في نضج الابتكار المؤسسي وفق معايير معهد الابتكار العالمي “GInI”، لتكون أول جهة حكومية في قطاع الهجرة والجوازات تحقق هذا المستوى عالمياً.

يعكس التصنيف نضج منظومة الابتكار المؤسسي في “إقامة دبي”، من خلال حوكمة واضحة، وتمكين الكفاءات، وتحويل الأفكار إلى حلول عملية تسهم في تطوير الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين.

استند التقييم إلى منظومة عالمية شاملة تقيس محاور عدة، تشمل الحوكمة الابتكارية، والثقافة المؤسسية، والجاهزية المستقبلية، وتمكين الكفاءات، وإدارة المعرفة، وتحويل الأفكار إلى مبادرات ذات أثر ملموس في رفع كفاءة الأداء.

وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن هذا الإنجاز يمثل امتداداً لرؤية القيادة الرشيدة في جعل الابتكار أسلوب عمل راسخا وقال إن هذا التتويج ليس محطة وصول، بل يعد انعكاسا لمسار مؤسسي متكامل نؤمن فيه بأن الابتكار هو الطريق لتعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقة العالم في نموذج دبي الحكومي.. وأكد أن ما تحقق اليوم هو نتيجة عمل جماعي يرتكز على تمكين الإنسان، وتكامل الأدوار، واستباق المستقبل بحلول عملية تُحدث فرقاً حقيقياً في تجربة المتعامل.