إينوك تهنئ القوات المسلحة بذكرى توحيدها

دبي في 6 مايو /وام/ هنّأ حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيدها، مؤكداً أن المناسبة تجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء قوة موحدة تحمي مكتسبات الوطن وتصون أمنه واستقراره.

وقال لوتاه بهذه المناسبة، إن قرار توحيد القوات المسلحة شكّل محطة مفصلية في مسيرة الدولة، وأسهم في ترسيخ دعائم الاتحاد وتعزيز مكانة الإمارات إقليمياً ودولياً.

وأضاف لوتاه :"بهذه المناسبة، نؤكد في مجموعة إينوك التزامنا الراسخ بدعم مسيرة التنمية الوطنية، مستلهمين من قواتنا المسلحة قيم الانضباط والتفاني والعمل بروح الفريق لخدمة وطننا الغالي".