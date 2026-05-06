"توازن": برنامج التوازن الاقتصادي يدعم بناء قاعدة صناعية وطنية مرنة

أبوظبي في 6 مايو /وام/ أكد سعادة ماجد أحمد الجابري، المدير التنفيذي لقطاع برنامج التوازن الاقتصادي في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي (توازن) أن المجلس يؤدي دوراً إستراتيجياً في تنظيم وتمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية ودفع عجلة النمو الصناعي المستدام.

وقال الجابري، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش "اصنع في الإمارات 2026"، إن برنامج التوازن الاقتصادي يمثل أحد المحركات الرئيسية لجهود التوطين الصناعي، من خلال توجيه الاستثمارات الإستراتيجية نحو القطاعات ذات الأولوية، وبناء قاعدة صناعية وطنية مرنة، وتعظيم القيمة المضافة داخل الدولة.

وأضاف أن البرنامج حقق على مدى السنوات الماضية أثراً ملموساً عبر تنفيذ مشاريع نوعية، وتطوير قدرات صناعية متقدمة، وبناء شراكات إستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية، إلى جانب تمكين الشركات الوطنية ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن سلاسل الإمداد الدفاعية.

وأشار إلى أن المجلس يولي أهمية كبيرة لنقل المعرفة وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يضمن استدامة القطاع وتعزيز قدراته الابتكارية.

وأكد الجابري أن مواصلة التواجد كشريك إستراتيجي في معرض "اصنع في الإمارات" يأتي تأكيداً على الالتزام بدعم رؤية "صنع في الإمارات" من خلال الشراكات والابتكار والاستثمار، بما يعزز مكانة الدولة كشريك موثوق ومنافس على مستوى الصناعات الدفاعية العالمية.