شرطة عجمان توقّع مذكرة تفاهم مع مركز دبي للتوحد

عجمان في 6 مايو / وام / وقّعت القيادة العامة لشرطة عجمان مذكرة تفاهم مع مركز دبي للتوحد، بهدف تعزيز التعاون المشترك في تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم من ذوي اضطراب طيف التوحد، وترسيخ بيئة داعمة وشاملة تواكب أفضل الممارسات في تقديم الخدمات الحكومية.

وقّع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة عجمان سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، فيما وقّعها من جانب مركز دبي للتوحد محمد العمادي المدير العام للمركز بحضور سعادة العميد محمد شيبان سويدان مدير إدارة الموارد البشرية، وعدد من كبار الضباط بشرطة عجمان، في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع.

وأكد سعادة قائد عام شرطة عجمان أن هذه الشراكة تعكس التزام القيادة بتعزيز جودة الحياة لكافة أفراد المجتمع، من خلال تطوير بيئة خدمية تراعي احتياجات ذوي التوحد، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المتخصصة لمركز دبي للتوحد في تدريب وتأهيل الكوادر الشرطية، ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية للتعامل مع هذه الفئة.

من جانبه، أعرب محمد العمادي عن اعتزازه بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان، مؤكداً أن هذه المذكرة تسهم في تحقيق رؤية مشتركة نحو بناء بيئة صديقة لذوي التوحد، عبر تقديم برامج تدريبية متخصصة، وتقييم مستوى الخدمات، ومنح شهادات الاعتماد للمراكز المستوفية للمعايير المعتمدة.