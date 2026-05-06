"إس إل دي سي" تفوز بعقد تشغيل حفارتين في حقل مطربة بالكويت

أبوظبي في 6 مايو / وام/ أعلنت شركة "إس إل دي سي" اليوم فوزها بعقد حفر من شركة "إس إل بي" (شلمبرجير أويلفيلد إيسترن المحدودة) لتنفيذ عمليات حفر في حقل مطربة في الكويت، ما يشكّل محطة مهمة للمشروع المشترك الذي تم تأسيسه مؤخراً .

يغطي العقد فترة أولية مدتها ثلاث سنوات، مع خيار التمديد لسنتين إضافيتين، بواقع سنة واحدة لكل تمديد.

وقال سلطان المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة "إس إل دي سي": "يشكّل حصولنا على هذا العقد تأكيداً قوياً على فعالية الاستراتيجية التي ننتهجها، وكفاءة كوادرنا، وصلابة المنصة التشغيلية التي نبنيها في "إس إل دي سي"، ويعكس ثقة عملائنا في قدراتنا التقنية، وانضباطنا التشغيلي، ونهجنا القائم على الشراكة.

وأضاف : " يُعدّ هذا العقد مع "إس إل بي" خطوة مهمة في مسيرة نمونا، إذ نركّز على التنفيذ المنضبط، والتميّز في معايير السلامة، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، ونرى في هذا العقد دليلاً واضحاً على نجاح هذا النهج.. و نتطلع إلى بدء تشغيل منصاتنا ودعم أنشطة الحفر في الكويت، وترسيخ مكانة "إس إل دي سي" كشريك موثوق وكفء في قطاع الحفر".

وبموجب الاتفاقية، ستقوم "إس إل دي سي" بتشغيل حفارتين ثقيلتين عاليتي المواصفات بقدرة 3,000 حصان، لدعم عمليات الحفر في أحد الحقول الرئيسة المنتجة في الكويت.. ومن المتوقع أن تبدأ العمليات في نوفمبر 2026.

ويعزّز هذا العقد حضور "إس إل دي سي" على المستوى الإقليمي، ويتماشى مع استراتيجيتها للتوسع المدروس من خلال نشر حفارات متطورة في أسواق مهمة، حيث تُعدّ الكفاءة التشغيلية، ومعايير السلامة الصارمة، والالتزام بالتنفيذ المتقن معايير أساسية للنجاح.