مشروع "بروج 4" يدعم قطاع الطاقة في الإمارات بتوريد أول شحنة من إنتاجه

أبوظبي في 6 مايو /وام/ تستعد شركة "بروج بي إل سي"، الرائدة في مجال البتروكيماويات وتوفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، لتوريد أول شحنة من مادة البولي إيثيلين المتشابك (XLPE) من مشروع التوسعة "بروج 4" خلال الربع الحالي من العام، في خطوة تعزز دعمها لتطوير قطاع الطاقة في دولة الإمارات.

يسهم المصنع الجديد لمادة البولي إيثيلين المتشابك، في إضافة طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 100 ألف طن، ما يضاعف القدرة الإنتاجية الحالية للشركة من هذه المادة لتصل إلى نحو 200 ألف طن سنوياً.

تُستخدم مادة البولي إيثيلين المتشابك في تصنيع كابلات الطاقة عالية الجهد تحت الأرض وفي أعماق المياه والتي تدعم توسعة شبكات الكهرباء وتسهم في تسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة.

تُعد "بروج" المصنع الفريد من نوعه لهذه المادة على مستوى المنطقة، ما يعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد في الاقتصادات سريعة النمو ومراكز البيانات في آسيا والشرق الأوسط.

وستعمل "بروج" مع عدد من الشركات الصناعية الرائدة في دولة الإمارات لإجراء اختبارات الأداء على الشحنة الأولية من المواد المنتجة في مصنع البولي إيثيلين المتشابك الجديد، وستباشر، بعد استكمال هذه الاختبارات، رفع الطاقة الإنتاجية في المصنع الجديد لتوريد مواد مخصصة لتطبيقات الجهد العالي والمتوسط، بما يدعم الطلب المتنامي على مشاريع الطاقة في دولة الإمارات والأسواق العالمية الرئيسية.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج"، إن مشروع "بروج 4" يواصل تحقيق تقدم متسارع، بما يعكس قوة شراكات الشركة والتزامها بالتميز التشغيلي، وإن استكمال مصنع البولي إيثيلين المتشابك الجديد يمثل محطة رئيسية في مسيرة "بروج"؛ إذ يعزز قدرتها على تقديم حلول بولي أوليفين عالية القيمة تدعم نمو قطاع الطاقة في دولة الإمارات وتلبي الطلب في الأسواق العالمية الرئيسية.

وأضاف أنه من خلال توسيع طاقتنا الإنتاجية وتبني أحدث التقنيات، فإننا في موقع قوي لتنفيذ إستراتيجيتنا طويلة الأمد لتحقيق القيمة للمساهمين.

يقع مشروع "بروج 4"، ضمن مجمع الرويس للبتروكيماويات ويضم واحدًا من أكبر المصانع في العالم المزودة بتقنية "Borstar®" الحديثة.

كما تمت ترسية عقود ومشتريات بقيمة تقارب 2.2 مليار درهم إماراتي (600 مليون دولار) لصالح شركات تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها ومرتبطة بعمليات تطوير المشروع، في حين تجاوز عدد العاملين في موقع المشروع 24 ألف شخص خلال ذروة أعمال الإنشاء.

يتماشى هذا المشروع مع البرنامج الوطني الشامل للنمو الاقتصادي المستدام "مشروع 300 مليار" التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي يهدف إلى تطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز دوره في تحفيز الاقتصاد الوطني.

ويسعى هذا البرنامج إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

وتتولى "بروج" مهمة تشغيل مشروع "بروج 4" بالنيابة عن مالكي المشروع "أدنوك" و"أو إم في"، وهو يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بمقدار 1.4 مليون طن، ويجعل من منشأة الرويس الأكبر لإنتاج البولي أوليفين في موقع واحد على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع أرباحاً صافية تراكمية تصل إلى 1.5 مليار درهم إماراتي (400 مليون دولار) خلال ثلاث سنوات، بما يعادل زيادة سنوية بنحو 10% في أرباح "بروج بي إل سي" بعد الوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل.

وحصلت "بروج بي إل سي" على حقوق التشغيل والتسويق لمشروع "بروج 4" من قبل مالكي المشروع، بموجب اتفاقية استخدام، ما يمنحها مرونة أكبر في إدارة الأصول وتعظيم القيمة على المدى الطويل، دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية مسبقة.

وأسهم التأسيس الناجح لــ "بروج الدولية"، الذي اكتمل في 30 مارس 2026، في إنشاء رابع أكبر مُنتج للبولي أوليفين على مستوى العالم، من حيث الطاقة الإنتاجية الاستيعابية، يجمع بين المنتجات المبتكرة والتقنيات الرائدة والحضور العالمي واسع النطاق.

وأصبحت "بروج بي إل سي" الآن جزءاً من "بروج الدولية"، ومن المتوقع أن تستفيد من الانتشار العالمي للشركة الجديدة، ما يعزّز القدرة التنافسية لـ"بروج بي إل سي" على المدى البعيد، ويدعم توسيع نطاق التنوّع الجغرافي والحضور العالمي، ما يوفّر قاعدة أكبر وأكثر تنوعاً لتحقيق القيمة في المستقبل، مع الالتزام الراسخ والمستمر بتعزيز العوائد للمساهمين.