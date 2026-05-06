الفيلم الوثائقي الإماراتي"الحلول الحضرية لعالم أخضر" يحصد أرفع الجوائز بمهرجان أمريكي

هيوستن في 6 مايو / وام / فاز الفيلم الوثائقي الإماراتي "الحلول الحضرية لعالم أخضر" بجائزتي Remi Platinum ضمن فعاليات مهرجان WorldFest-Houston International Film Festival في دورته التاسعة والخمسين التي أُقيمت في مدينة هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية في إنجاز دولي جديد يُضاف إلى سجل إمارة الشارقة في مجال الإنتاج الإعلامي الهادف.

جاء هذا التتويج المزدوج عن فئتين رئيسيتين هما أفضل عمل إنتاجي متكامل وأفضل تصوير سينمائي في فئة الأفلام البيئية وهما من أرفع الجوائز التي يمنحها المهرجان ما يعكس المستوى المتقدم الذي بلغه الفيلم من حيث الجودة الفنية والسرد البصري والطرح المعرفي المرتبط بقضايا الاستدامة.

يُعد مهرجان WorldFest-Houston من أعرق المهرجانات السينمائية الدولية المستقلة إذ تأسس عام 1961 ويُصنّف كأقدم مهرجان مستقل للأفلام في العالم وثالث أقدم مهرجان سينمائي تنافسي دولي في أمريكا الشمالية بعد مهرجاني سان فرانسيسكو ونيويورك ويستقطب سنوياً مشاركات من أكثر من 60 دولة مع تنافس آلاف الأعمال السينمائية والوثائقية واشتهر بدوره في اكتشاف ودعم عدد من أبرز صُنّاع السينما العالميين في بداياتهم من بينهم أنغ لي وستيفن سبيلبرغ.

يأتي هذا الفوز تتويجاً لمسيرة الفيلم في تقديم تجربة بصرية ومعرفية متكاملة توثق التحول البيئي الذي تقوده إمارة الشارقة وتبرز نموذجها الرائد في إدارة النفايات والتحول إلى الطاقة النظيفة وحماية التنوع البيولوجي ضمن رؤية حضرية مستدامة تواكب التحديات البيئية العالمية.

الفيلم من إنتاج هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بالشراكة مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وشركة "بيئة" وتولّى تنفيذ العمل شركة "شرق" للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع شركة "غريفون" الكندية حيث تولى سعادة محمد حسن خلف المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون مهام المنتج المنفذ وأشرف علي المنتج الفني للعمل وأخرجه المخرج العالمي بيتر فون بوتكامر المعروف بأعماله الوثائقية المتخصصة والحائز على أكثر من 80 جائزة دولية.

وقال سعادة محمد حسن خلف : "يعكس إنتاج هذا النوع من الوثائقيات المتخصصة حجم التطور الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف المجالات ويترجم رؤيتها الطموحة في تقديم محتوى إعلامي هادف يواكب القضايا العالمية كما أن فوزنا بجوائز دولية مرموقة يعزز من توجهنا نحو التركيز على هذا النوع من الأعمال النوعية التي تجمع بين الجودة الفنية والرسالة المعرفية ونؤمن بأن الشراكات المحلية والعالمية في الإنتاج تفتح أمامنا آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات وتطوير صناعة المحتوى بما يسهم في إيصال قصة الشارقة وتجاربها الرائدة إلى جمهور عالمي بصورة مؤثرة ومستدامة".

و يسلط الفيلم الضوء على التعاون المؤسسي بين شركة "بيئة" وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة من خلال توثيق مبادرات ميدانية متنوعة شملت حماية الحياة البرية والبحرية وتنظيف قاع البحر ومشاريع التشجير بمشاركة مجتمعية واسعة تعكس تكامل الجهود في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة.

ويؤكد هذا الفوز الدولي المزدوج المكانة المتقدمة لإمارة الشارقة كمركز عالمي للأفكار البيئية المستدامة ودور الإعلام الوثائقي في نقل التجارب المحلية الملهمة إلى جمهور عالمي عبر سرد بصري مؤثر ورسالة إنسانية تعكس التزاماً حقيقياً بمستقبل أكثر استدامة.