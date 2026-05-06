عمومية جمعية الناشرين تناقش أولويات المرحلة المقبلة

الشارقة في 6 مايو /وام/ عقدت جمعية الناشرين الإماراتيين، بمقرها، أمس، اجتماعها العمومي العادي لعام 2026 بحضور أعضائها ومجلس إدارتها إلى جانب مسؤولين من وزارة تمكين المجتمع.

وتوجّه أعضاء الجمعية بالشكر والامتنان إلى الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية للجمعية على دعمها المتواصل لصناعة النشر والناشرين في دولة الإمارات وجهودها الفاعلة في تمكين القطاع وتعزيز حضوره محلياً وعالمياً.

ووافقت الجمعية العمومية على محضر الاجتماع السابق، واستعرضت واعتمدت تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة الجمعية للسنة المنتهية 2025 وما تضمنته من مبادرات وبرامج أسهمت في تمكين الناشرين وتعزيز حضورهم على المستويين المحلي والدولي.

وناقش الحضور واعتمدوا برامج الأنشطة وجدول الفعاليات وخطة العمل المقترحة لعام 2026 والتي تركّز على تطوير الخدمات المقدمة للناشرين وتوسيع نطاق المبادرات المهنية وتعزيز دور الجمعية في تمكين صناعة النشر وبناء مستقبلها على مستوى الدولة والمنطقة.

وشهد الاجتماع أيضاً الموافقة على الميزانية المقترحة للعام الجديد 2026 إلى جانب اعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2025 بما يعكس التزام الجمعية بالعمل وفق أطر مالية وتنظيمية واضحة.

وأعلنت وزارة تمكين المجتمع، عن فوز سلطان سيف المزروعي، مؤسس دار السيف للنشر، كعضو جديد في مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين وذلك عقب انتهاء عملية التصويت التي جرت خلال الجمعية العمومية.

وناقش أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة عدداً من المقترحات المقدمة من الأعضاء تضمنت مشروعاً لتطوير منصة موثوقة توفّر بيانات ورؤى شاملة تخدم القرّاء والمؤلفين ودور النشر والجهات الثقافية والتعليمية فضلاً عن متّخذي القرار والمستثمرين في القطاع.

وأكدت جمعية الناشرين الإماراتيين، في ختام الاجتماع، أن خطتها لعام 2026 تُجسّد رؤية دولة الإمارات في الريادة والابتكار وبناء اقتصاد معرفي مستدام، عبر إطلاق مبادرات نوعية تعزّز تنافسية صناعة النشر وتدعم التحول الرقمي وتوسّع حضور الناشر الإماراتي في الأسواق الإقليمية والدولية بما يرسّخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتميُّز في النشر.