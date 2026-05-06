"Camtech" تستعرض صمامات عملاقة لمشروع حبشان في "اصنع في الإمارات"

أبوظبي في 6 مايو / وام/ استعرضت شركة "Camtech" المتخصصة في تصنيع الصمامات الصناعية، خلال مشاركتها في معرض اصنع في الإمارات 2026، أحدث مشاريعها المتمثل في تصنيع صمامات كبيرة الحجم لمشروع حبشان التابع لـ "ADNOC Gas" ضمن الحزمتين الثانية والخامسة الجاري تنفيذهما.

وقال أنيل ساهاني، مدير أول للمبيعات والتطبيقات في الشركة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن المشروع شمل تصنيع صمامات بقياس 48 بوصة وفئة ضغط 1500، والمخصصة لتحمل الضغوط العالية جداً، إلى جانب تصنيع صمامات بقياس 56 بوصة تعمل بأنظمة تشغيل كهربائية وهوائية.

وأضاف أن الشركة قامت كذلك بتصنيع صمامات مخصصة لأنظمة الحماية عالية التحمل للضغط، موضحا أن الصمامات الكروية التي تنتجها الشركة تستخدم في عمليات نقل النفط والغاز، فيما تشمل منتجاتها أيضاً صمامات الإغلاق الاضطراري "ESDV" المستخدمة في الخدمات الحرجة الخاصة بأنظمة الطوارئ.

وأوضح أن "Camtech" تنتج صمامات تستخدم في مشاريع "أدنوك" الخاصة بالخدمات الحامضية وغير الحامضية، إلى جانب الخدمات الحرجة، وتشمل منتجاتها صمامات البوابة، والصمامات الكروية، وصمامات الفراشة، وصمامات عدم الرجوع ثنائية اللوح.

ولفت إلى أن الشركة توفر تكوينات وتصاميم متعددة تشمل الصمامات ذات المدخل الجانبي، والمدخل العلوي، والعائمة، والمرتكزة على المحور، مشيراً إلى أن مشاريع "ADNOC Gas" تتطلب صمامات ملحومة بالكامل، فيما تقوم الشركة حالياً بتصنيعها حتى مقاس 48 بوصة.

وأشار إلى أن الشركة عرضت خلال المعرض نماذج لصمامات كبيرة الحجم، في ظل امتلاكها القدرة التصنيعية لإنتاج صمامات تصل إلى 56 بوصة، منوها إلى أن جميع مراحل التصنيع تنفذ داخل منشآت الشركة في منطقة جبل علي بإمارة دبي، بدءاً من أعمال التشغيل والتجهيز، وصولاً إلى عمليات السفع الرملي والطلاء والتغليف.

وأضاف أن الشركة تمتلك مرافق متكاملة داخلية لتنفيذ عمليات التكسية باللحام، وأعمال التقسية السطحية، واختبارات الصمامات عالية الضغط، بما يعزز جاهزيتها لتنفيذ المشاريع الصناعية الكبرى وفق متطلبات قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن منتجات الشركة تمتد إلى أسواق الكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين ومصر، إضافة إلى الأسواق الأوروبية، وسنغافورة وماليزيا والهند، مؤكداً أن جميع منتجات الشركة تصنع بالكامل داخل دولة الإمارات.