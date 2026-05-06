أبوظبي تدرس تأسيس مركز إقليمي متقدم في قطاع التغليف في كيزاد

أبوظبي في 6 مايو / وام/ وقعت مجموعة "2 بوينت زيرو" اليوم مذكرة تفاهم مع شركة "ISEM للتغليف" ("ISEM")، الشركة الإيطالية المتخصصة في تصنيع حلول التغليف، ومجموعة "كيزاد"، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، لدراسة تأسيس منشأة إقليمية لتصنيع حلول التغليف في أبوظبي.

وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات منصة "اصنع في الإمارات" في مركز "أدنيك" بأبوظبي، بما يعكس انسجام المشروع المقترح مع الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة وإطار برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون الشركات الأطراف لتحديد المتطلبات التشغيلية والتنظيمية والتقنية الخاصة بإنشاء منشأة جديدة لتصنيع حلول التغليف ضمن "كيزاد".

ومن المقرر تطوير المنشأة وفق المعايير الأوروبية، لإنتاج حلول تغليف عالي الجودة تستهدف قطاعات العطور ومستحضرات التجميل والهدايا والحلويات في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وبهذه المناسبة قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي لمجموعة "2 بوينت زيرو": "لا تقتصر أهمية مذكرة التفاهم الموقعة على تأسيس منشأة جديدة، بل تعكس في الوقت ذاته توجهاً واضحاً نحو تطوير قدرات صناعية متقدمة في دولة الإمارات. .وبدورها، تلتزم مجموعة ISEM بأعلى معايير الجودة الأوروبية التي تحظى بثقة أبرز العلامات التجارية العالمية.. ومن خلال ترسيخ هذه الخبرات في أبوظبي ضمن المنظومة الصناعية لـ"كيزاد"، فإننا نساهم بشكل مباشر في دعم القيمة الوطنية المضافة وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، بما يدعم النمو المستدام للقطاع الصناعي في الدولة".

وتعتبر "كيزاد" الخيار الرئيسي لاستضافة المنشأة المقترحة، على أن يتم تحديد الخطوات التالية خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع أن تشكل "كيزاد" مركز التصنيع الإقليمي لمجموعة ISEM لخدمة أسواق دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه قال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "كيزاد": "يمثل التغليف عالي الجودة قطاعاً صناعياً متخصصاً يتطلب مستويات عالية من الدقة، وكفاءات إنتاجية متقدمة، وبنية تحتية متكاملة، وقرباً من الأسواق والعملاء.. وتعكس مذكرة التفاهم هذه تنامي الثقة بإمارة أبوظبي كوجهة تنافسية للصناعات عالية القيمة، وبـ "كيزاد" كمنظومة شاملة تتيح للمصنعين العالميين تأسيس أعمالهم والتوسع فيها وخدمة الأسواق الإقليمية بكفاءة وسرعة أكبر.. ونتطلع إلى التعاون مع "2 بوينت زيرو" وISEM لدراسة متطلبات تأسيس منشأة إقليمية من شأنها تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ودعم برنامج القيمة الوطنية المضافة، وتعزيز القدرات الصناعية المحلية."

وتتخذ مجموعة ISEM من مدينة تريكيت الإيطالية مقراً لها، وتُعد من أبرز الشركات الأوروبية المتخصصة في تصنيع حلول التغليف، حيث تقدم خدماتها لعدد من أبرز العلامات العالمية في قطاعات المنتجات الفاخرة والتجميل والحلويات، وفق معايير جودة معترف بها دولياً، وتشمل قائمة عملائها كلاً من LVMH وKiko وGucci وL’Oréal وPuig وCoty Lancaster. ومن المتوقع أن تسهم المنشأة المقترحة في أبوظبي في نقل نموذج ISEM التشغيلي الأوروبي إلى منطقة الخليج للمرة الأولى، بما يتيح تقليص فترات التوريد وتوفير حلول تصنيع محلية للعملاء في المنطقة.

بدوره قال فرانشيسكو بينتوتشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ISEM للتغليف: "يمثل التوسع الصناعي في المنطقة خطوة حيوية ضمن المرحلة المقبلة لنمو ISEM.. فقد أصبحت دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي سوقاً رئيسية ومتنامية لعملائنا في قطاعات المنتجات الفاخرة والتجميل والحلويات.. ومن شأن تطوير منشأة تصنيع محلية، مع دراسة "كيزاد" كموقع محتمل للمشروع، أن يعزز قدرتنا على تلبية الطلب الإقليمي بكفاءة أعلى، مع الحفاظ على معايير الجودة الأوروبية التي تشتهر بها علامتنا التجارية."

جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم غير ملزمة، وتعكس نية الأطراف المضي قدماً في دراسة هذه الفرصة من خلال اتفاقيات نهائية لاحقة، وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة واعتماد "كيزاد" كموقع نهائي للمشروع.

وبصفتها شريك التمكين الرسمي لمعرض "اصنع في الإمارات 2026"، تستعرض مجموعة "2 بوينت زيرو" خلال المعرض ست شركات تابعة لها من قطاعي الطاقة والاستهلاك.

ويأتي هذا الحضور ضمن جناح "العالمية القابضة" ليعكس التزام المجموعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة باعتبارها محركاً رئيسياً للتميز التشغيلي.

ومن خلال دمج هذه الحلول المبتكرة ضمن محفظتها المتنوعة، تواصل "2 بوينت زيرو" تعزيز كفاءة اتخاذ القرار وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.