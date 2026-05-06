"أبوظبي للتقاعد" يبدأ تطبيق "الاشتراك الاختياري" للأمهات وطلبة الدراسات العليا

أبوظبي في 6 مايو /وام/ أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد، عن بدء تطبيق نظام "الاشتراك الاختياري"، الذي يتيح للمواطنين التسجيل في نظام التقاعد اختيارياً، ويستهدف المرأة التي ترغب في التفرغ لرعاية أبنائها، وكذلك طلبة الدراسات العليا داخل الدولة وخارجها.

ويُمكّن النظام المواطنين من احتساب هذه الفترة ضمن سنوات خدمتهم التقاعدية، بما يضمن استمرار مسارهم التقاعدي دون انقطاع، ويتيح لهم الاستفادة من المنافع التأمينية المقررة بموجب نظام التقاعد في إمارة أبوظبي.

يأتي تفعيل هذا النظام المستحدث، بموجب القانون رقم (18) لسنة 2023 تزامناً مع عام الأسرة، وتأكيداً لحرص الصندوق على دعم جهود حكومة أبوظبي في ترسيخ الاستقرار الأسري، وتعزيز دور المرأة، وتمكين المواطنين من مواصلة مسيرتهم التعليمية وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية، بما يسهم في ترسيخ تماسك الأسرة وتعزيز دورها ركيزة أساسية في المجتمع.

وأوضح الصندوق أن نظام الاشتراك الاختياري يشمل فئتين رئيستين الأولى هي المرأة التي لديها أبناء وترغب في التوقف عن العمل للتفرغ لرعايتهم، بشرط وجود اشتراك سابق لدى الصندوق، والثانية طلبة الدراسات العليا داخل الدولة أو خارجها (ماجستير، دكتوراه، زمالة مهنية) سواء كان لهم اشتراك سابق في الصندوق أو سجلوا للمرة الأولى وفقاً للضوابط التي حددها القانون.

وأشار إلى أن الاشتراك في النظام يتطلب توافر عدة شروط عامة في المتقدم، منها أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن لا يكون مسجلاً كمؤمن عليه لدى أي جهة عمل خاضعة لنظام التقاعد في أبوظبي وقت تقديم الطلب.

وذكر أن قيمة الاشتراكات الشهرية التي يسددها المشترك اختيارياً تُحدد حسب حالة المتقدم؛ ففي حال وجود اشتراك سابق له في الصندوق، تُحدد على أساس راتب حساب الاشتراك الأخير قبل انتهاء الخدمة، في حين يمكن للمشتركين الجدد، اختيار شريحة الراتب من بين 10 شرائح دخل مختلفة تبدأ من 12 ألفا و750 درهما وتصل إلى 100 ألف درهم كحد أقصى، مع إمكانية التعديل السنوي وفقاً للضوابط والشروط المحددة.

ونوًه الصندوق إلى أن المؤمن عليه يستطيع إنهاء الاشتراك في أي وقت حسب رغبته، فيما ينتهي الاشتراك إلزامياً في حال التحق بجهة عمل تحت مظلة الصندوق، أو انتهت مدة الدراسة، وكذلك عند عدم سداد الاشتراكات لمدة ستة أشهر متتالية.

وأوضح أنه يمكن للمواطن، في حال انتهاء فترة الاشتراك ورغبته في تقديم طلب جديد القيام بذلك إذا توافرت فيه جميع الشروط وقت تقديم الطلب، مشيراً إلى أن مدة الاشتراكات الفعلية تُحسب وفقاً لفترة الاشتراكات المسددة بالفعل.

ولفت إلى أن المشترك اختيارياً يعامل وفقاً للقانون معاملة العاملين في القطاع الخاص، ويتمتع بالمزايا والحقوق التأمينية كافة التي يوفرها الصندوق لهم.

وذكر الصندوق أنه يمكن للراغبين في التسجيل تقديم الطلب عبر خدماته الرقمية على منصة "تم" بكل سهولة ويسر، داعيًا المواطنين إلى متابعة حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث تتوفر المعلومات التفصيلية عن النظام والهدف منه وما يوفره من مزايا وكيفية الاستفادة منه.

وأكد سعادة خلف الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، أن منظومة التقاعد في إمارة أبوظبي تُبنى على رؤية تضع الإنسان في صميم أولوياتها، من خلال تطوير إطار تشريعي متقدم يواكب التحولات التي قد يمر بها المواطن طوال مسيرته التعليمية والمهنية والأسرية، موضحاً أن الصندوق يواصل العمل على ترسيخ نظام تقاعدي مستدام يحافظ على استمرارية الحماية التأمينية ويصون الحقوق والمكتسبات التقاعدية للمواطنين، بما يعزز استقرارهم ويواكب تطلعاتهم المستقبلية، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقال إن استحداث نظام الاشتراك الاختياري يأتي استجابة لاحتياجات واقعية يمر بها بعض المواطنين خلال مسيرتهم الحياتية، مثل التفرغ لاستكمال الدراسات العليا أو رعاية الأبناء إذ يتيح لهم الاستمرار في بناء حقوقهم التقاعدية خلال هذه الفترات دون انقطاع، بما يعزز استدامة مسارهم التأميني ويمنحهم مرونة أكبر في التخطيط لمستقبلهم المهني والأسري.