72 رائد أعمال يشاركون في مسابقة مشاريع رواد الأعمال بجامعة دبي

دبي في 6 مايو/وام/ استضافت "جامعة دبي" النسخة الرابعة من مسابقة مشاريع رواد الأعمال 2026 بمشاركة 72 من رواد الأعمال ضمن 24 فريقا من الطلبة والخريجين والباحثين.

وشهدت المسابقة التي نظمها مركز الابتكار وريادة الأعمال بمقر الجامعة في المدينة الأكاديمية، عرض مجموعة واسعة من المشاريع والأفكار الابتكارية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتعليم والأمن السيبراني، بما ينسجم مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071 وأجندة دبي الاقتصادية "D33".

وأكد الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي أن المسابقة تمثل منصة محورية لتعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال وتحفيز الشباب على تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية تسهم في دعم التنمية المستدامة وترسيخ اقتصاد المعرفة في الدولة.

من جانبه أكد الدكتور حسين الأحمد، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن رواد الأعمال والمبتكرين القادرين على إعادة تعريف الصناعات وابتكار حلول تسهم في دعم الازدهار الوطني طويل الأمد، سيسهمون في صناعة مستقبل دولة الإمارات خلال العقود المقبلة.

وفازت أكاديمية مانيبال للتعليم العالي، في دبي بالمركز الأول في المسابقة ضمن مسار الطلبة، تلتها جامعة برمنغهام دبي، ثم كليات التقنية العليا، بينما حصدت "يونيتورز" من جامعة أميتي، المركز الأول في مسار الخريجين.

وفاز مشروع "برايت باث" من جامعة دبي بمسار الباحثين، فيما نالت "ريمي للذكاء الاصطناعي"، جائزة الفكرة الأكثر ابتكارا، وحصل مشروع "نورش للذكاء الاصطناعي"، على جائزة أفضل عرض تقديمي.