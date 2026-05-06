شراكة بين إيدج و"Nicomatic" لتوريد تكنولوجيا الموصلات محلياً

أبوظبي في 6 مايو / وام/ أعلنت مجموعة إيدج عن توقيع خطاب نوايا مع شركة Nicomatic خلال فعاليات منصة "اصنع في الإمارات 2026"، لتأسيس إطار تعاون استراتيجي يركز على توطين تكنولوجيا الموصلات المتقدمة داخل الإمارات.

وقع الخطاب بحضور حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج كل من جوليان نيكولين، الرئيس التنفيذي لمجموعة Nicomatic، وأحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز في إيدج.

وبموجب الخطاب، سيعمل الطرفان على تمكين الإنتاج والتوريد المحلي للموصلات عالية الأداء، بما يضمن نقل الإشارات والطاقة بكفاءة وموثوقية عبر الأنظمة الدفاعية المتقدمة.

وتدعم هذه الشراكة، من خلال ترسيخ القدرات المتخصصة داخل دولة الإمارات، تطوير منظومة صناعية متكاملة ومرنة، وتسريع جهود توطين الأنظمة الفرعية الحيوية.