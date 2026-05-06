"أوراسيا كابيتال" تتصدر قائمة المستثمرين الأكثر نشاطاً في الإمارات

دبي في 6 مايو /وام/ تصدرت "أوراسيا كابيتال"، الذراع الاستثمارية لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، قائمة المستثمرين الأكثر نشاطاً على مستوى دولة الإمارات من حيث عدد الصفقات للعام الثاني على التوالي، ضمن تصنيف المستثمرين الأكثر نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا لعام 2025 الصادر عن منصة بيانات رأس المال الجريء "ماجنيت".

وجاءت الشركة، المتخصصة في تمويل الشركات الناشئة من مرحلة ما قبل التأسيس "Pre-Seed" وصولاً إلى الجولة الثانية من التمويل "Series B"، ضمن أفضل ثلاثة مستثمرين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مؤشر يعكس تنامي دورها في دعم منظومة رأس المال المغامر والابتكار في دولة الإمارات والمنطقة.

وأكد تقرير السنة المالية 2025 أن "أوراسيا كابيتال" نفذت 25 استثماراً خلال العام، وهو أعلى عدد صفقات يحققه مستثمر واحد في دولة الإمارات، مقارنة بـ21 استثماراً في عام 2024، بزيادة بلغت 19% على أساس سنوي.

وحلت الشركة في المرتبة الثالثة على مستوى المنطقة من حيث عدد الاستثمارات، بما يعكس توسع حضورها الإقليمي وإستراتيجيتها الاستثمارية القائمة على دعم نماذج الأعمال القابلة للتوسع والمعتمدة على التكنولوجيا.

وأشار التقرير الصادر عن "ماجنيت"، إلى استمرار المستثمرين المحليين في تعزيز نشاطهم الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع مساهمة الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها بنسبة كبيرة من إجمالي عدد الصفقات، بما يعكس نضج منظومة رأس المال المحلي ودورها في تمكين الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية.

وواصلت "أوراسيا كابيتال"، خلال عام 2025، نهجها الاستثماري غير المقيد بقطاع محدد، مع تركيز رئيسي على قطاعي التكنولوجيا المالية وبرمجيات الشركات، ونفذت خمسة استثمارات في كل قطاع، دعماً للحلول الرقمية التي تسهم في تعزيز الشمول المالي وتطوير البنية التحتية الرقمية ورفع تنافسية الشركات.

وقال حسن وحيد، نائب رئيس تنفيذي المالية في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وشريك في "أوراسيا كابيتال"، إن تصدّر الشركة قائمة المستثمرين الأكثر نشاطاً في دولة الإمارات للعام الثاني على التوالي يعكس فاعلية نهجها الإستراتيجي، بهدف تعزيز منظومة الابتكار الوطنية من خلال ضخ رؤوس الأموال والتفاعل بشكل فعّال مع الشركات ضمن محفظتها الاستثمارية.

وأضاف أن نهج "أوراسيا كابيتال" الاستثماري يقوم على تمكين الحلول الرقمية القابلة للتطوير، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للدولة وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، لافتا إلى أن تصنيف الشركة ضمن المراكز الأولى الثلاثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يؤكد على الاندماج المتزايد لمنظومة الشركات الناشئة في دولة الإمارات ضمن أسواق رأس المال الإقليمية.

وقال إن الشركة تواصل مساعيها الرامية إلى تعزيز مرونة وعمق مشهد الابتكار في المنطقة، من خلال تبسيط سُبل التعاون العابر للحدود ودعم مؤسسي الأعمال الذين يتطلعون إلى التوسع على مستوى العالم.

ويأتي هذا التصنيف دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" وإستراتيجية التحول الرقمي في دولة الإمارات، الهادفة إلى تعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات وتطوير قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب دعم الشركات الناشئة وتمكين منظومة ريادة الأعمال.

وأشار تقرير "ماجنيت" للسنة المالية 2025 إلى تحوّل متزايد نحو ترسيخ المشاركة المحلية المستدامة في تمويل الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع إسهام المستثمرين في دولة الإمارات بشكل ملموس في نشاط الصفقات الإقليمية.