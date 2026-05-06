مجمع الشارقة للفضاء والفلك يرصد احتجاب الجسم القزم "هوميا"

الشارقة في 6 مايو /وام/ نجح مجمع الشارقة للفضاء والفلك، في رصد احتجاب الجسم القزم "هوميا"، ضمن حدث فلكي نادر مر ظلّه عبر أجواء دولة الإمارات فجر أمس، في إنجاز علمي جديد يُضاف إلى سجل المجمع في مجال الرصد الفلكي.

وتم تحديد توقيت الظاهرة بدقة عند الساعة 00:11:23 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات، الموافق 20:11:23 بالتوقيت العالمي يوم 4 مايو، حيث تمكن فريق مرصد الشارقة الفلكي من توثيق لحظة الاحتجاب ورصد التغير في سطوع النجم المستهدف، رغم خفوت قدره الظاهري الذي تراوح بين 14 و15.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير مجمع الشارقة للفضاء والفلك، أن نجاح رصد هذا الاحتجاب يمثل خطوة مهمة لدعم الأبحاث المتعلقة بالأجرام الواقعة خلف كوكب نبتون، لما يتيحه من دراسة خصائصها الفيزيائية، مثل الحجم والشكل، وإمكانية الكشف عن حلقات أو أقمار صغيرة محيطة بها.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه المجمع في مجال الرصد الفلكي، وقدرته على تنفيذ حملات علمية متخصصة وفق أعلى المعايير الدولية، مع استمرار دعمه للجهود البحثية وتعزيز حضوره في المجتمع العلمي العالمي.