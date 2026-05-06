افتتاح معرض أسبوع المرور الخليجي في ياس مول

أبوظبي في 6 مايو/وام/ افتتحت شرطة أبوظبي ومركز النقل المتكامل " أبوظبي للتنقل" أمس معرض أسبوع المرور الخليجي تحت شعار "أعبر بأمان" بالتعاون مع مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية وقيادات الشرطة في مركز ياس مول ويستمر حتى غد ضمن فعالياتها التوعوية الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية، ونشر ثقافة الالتزام بقوانين السير والمرور .

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي أن سلامة الطريق مسؤولية مشتركة، وأن رفع مستوى الوعي المروري يشكّل خط الدفاع الأول للحد من الحوادث، مشددًا على أن شرطة أبوظبي تمضي بخطى متسارعة نحو ترسيخ منظومة «أمن الطرق الذكي» عبر توظيف أحدث التقنيات والحلول الابتكارية، بما يعزز حماية الأرواح ويضمن بيئة مرورية أكثر أمانًا واستدامة لجميع مستخدمي الطريق.

وأوضح أن المعرض يأتي في إطار حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الشراكة المجتمعية، وإيصال الرسائل التوعوية بأساليب مبتكرة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في ترسيخ السلوكيات المرورية الإيجابية والحد من الممارسات الخاطئة.

وعرضت القيادات الشرطية خلال المعرض أحدث التقنيات والمشاريع المبتكرة التي تعزز الوعي المروري، وتشجّع على العبور الآمن لمستخدمي الطريق، إلى جانب تقديم مبادرات تفاعلية تسهم في ترسيخ مفاهيم السلامة المرورية بأساليب حديثة وجاذبة .

وتقدم مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، خدمات برنامج النقاط المرورية عبر منصة ميدانية في إطار جهودها المستمرة لتسهيل وصول الجمهور إلى الخدمات المرورية وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.

وأوضحت أن المنصة تقدم خدمة استرجاع رخصة القيادة للسائقين الذين بلغ مجموع نقاطهم المرورية الحد التراكمي (24 نقطة)، وذلك من خلال التسجيل وسداد الرسوم (2400 د.إ) وحضور دورة تأهيل لمخالفي قانون السير والمرور فضلا عن توفر خدمة تخفيض النقاط المرورية بمقدار (8 نقاط) للسائقين الذين تتراوح نقاطهم بين (8 و23 نقطة)، بعد استيفاء إجراءات التسجيل وسداد الرسوم (800 درهم) وحضور الدورة التأهيلية، ليتم بعدها خصم النقاط من السجل المروري.