وكالة "فيتش" تؤكّد تصنيف "أبوظبي الأول" عند "-AA"مع نظرة مستقبلية مستقرة 

أبوظبي في 6 مايو /وام/ أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف بنك أبوظبي الأول، عند مستوى "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ونوهت "فيتش" وفق بيان أصدره البنك اليوم بالمكانة التي يتمتع بها البنك في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، مدعوماً بقاعدة أعمال محلية قوية، وهيكل تمويل وسيولة متين، وجودة أصول.

ولفتت الوكالة إلى حجم انكشاف البنك على الجهات الحكومية والقطاع العام، إلى جانب قوة رأسماله ووفرة احتياطيات السيولة، حيث بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال (CET1) 12.8%، فيما سجلت نسبة تغطية السيولة 145%، في نهاية مارس 2026.

كما أكّدت "فيتش" على مرونة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، وقوّة المركز المالي السيادي لإمارة أبوظبي، المدعوم بانخفاض مستويات الدين العام وارتفاع صافي الأصول الأجنبية.

ويعكس هذا التأكيد استمرار ثقة "فيتش" في الدور المحوري للبنك في المنظومة المالية، وما يحظى به من دعم، إضافة إلى نهجه المتحفظ في إدارة المخاطر، ما يعزّز قدرته على التعامل مع التقلّبات الإقليمية، ومواصلة دعم عملائه والمساهمة في نمو الاقتصاد الإماراتي.

ويحافظ بنك أبوظبي الأول حالياً على أعلى التصنيفات الائتمانية المجمّعة بين بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد أعلى التصنيفات عالمياً عند مستوى "AA-" أو ما يعادله لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث الكبرى.