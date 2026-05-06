فعالية "أسرة واحدة.. وطن واحد" لجمعية بسمة في رأس الخيمة تكرم العمال في يومهم

رأس الخيمة في 6 مايو/ وام / نفذت جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية فعالية تحت شعار "أسرة واحدة .. وطن واحد" بمناسبة يوم العمال العالمي، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز القيم الإنسانية وترسيخ ثقافة العطاء والتقدير لفئة العمال.

وجاءت هذه الفعالية تقديراً للدور الحيوي الذي يقوم به العمال في المجتمع، حيث تضمنت توزيع وجبات غذائية وهدايا رمزية، وفحوصات طبية إلى جانب تنظيم أنشطة ترفيهية أدخلت البهجة والسرور إلى نفوس المشاركين، في أجواء إنسانية تعكس روح التكافل والتلاحم المجتمعي.

وأكدت مهره محمد بن صراي رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من رسالة الجمعية الإنسانية، ونؤمن في الجمعية بأهمية تقدير كل فئة تسهم في بناء المجتمع، ويأتي يوم العمال ليجسد هذه القيم النبيلة وإن هذه الفعالية تعبر عن امتناننا العميق للعمال الذين يشكلون ركناً أساسياً في مسيرة التنمية، ونسعى من خلال هذه المبادرات إلى إدخال الفرح إلى قلوبهم وتعزيز روح التكاتف المجتمعي.

وتضمنت الفعالية فقرات توعوية قصيرة حول أهمية الصحة العامة والوقاية، حيث تم تقديم نصائح وإرشادات مبسطة للعمال، تأكيداً على دور الجمعية في نشر الوعي الصحي إلى جانب العمل الإنساني، وفحوصات طبية ،ومسابقات والهدايا.

كما عبّر عدد من العمال المستفيدين من الفعالية عن سعادتهم بهذه المبادرة، مشيدين باللفتة الإنسانية التي أدخلت البهجة إلى نفوسهم، ومؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تعكس روح التقدير والاحترام لدورهم في المجتمع.