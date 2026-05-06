"الاتحادية للضرائب": نستحضر قيم الوحدة والتلاحم في اليوبيل الذهبي لقواتنا المسلحة

أبوظبي في 6 مايو/ وام / أكد سعادة عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الاحتفال بيوم توحيد القوات المُسلَّحة تحت راية واحدة في السادس من مايو من كل عام يعد مناسبة مهمة لإحياء ذكرى وطنية مُتجدِّدة عزيزة على دولتنا الغالية، نستحضر خلالها قيم الوحدة والتلاحم، حيث شكَّل توحيد القوات المسلحة خطوة استراتيجية عززت مسيرة الاتحاد، ورسخت منظومة دفاعية وطنية متكاملة بأعلى مستويات الكفاءة والتنسيق بين جميع الوحدات العسكرية، تتميز بالفاعلية وسرعة الاستجابة لتنفيذ جميع المهام العسكرية.

وقال إن احتفالنا باليوبيل الذهبي بمرور خمسين عاماً على توحيد القوات المُسلحة يأتي في مرحلة مهمة من تاريخنا المعاصر، تواصل خلالها قيادتنا الرشيدة الجهود الخيرة لاستشراف مُستقبل أكثر ازدهاراً اعتماداً على الابتكار والاستدامة في جميع المجالات، بما يجدد فينا الالتزام بمواصلة مسيرة العطاء في ظل قيام قواتنا المُسلحة بالمُساهمة في صون المُكتسبات الوطنية على مدى خمسة عقود والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، ومواصلة دورها المحوري في تعزيز دعائم الانطلاق إلى آفاق جديدة من الإنجازات التنموية الشاملة في المرحلة المُقبلة في بيئة آمنة مُستقرة.

وأضاف أن هذه المناسبة تُجسِّد الرؤية الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسسين، الهادفة إلى بناء قوة وطنية موحدة لتعزيز أركان الاتحاد، اعتماداً على أسس العمل المؤسسي لتوحيد القوات المسلحة تحت قيادة واحدة، وعقيدة عسكرية مشتركة، لتنقل الإمارات من مرحلة التعدد العسكري إلى منظومة دفاعية متكاملة عالية الكفاءة، مما أسهم في بناء مؤسسة عسكرية حديثة وفق أفضل المعايير العالمية، فأصبح ذلك رمزاً للوحدة الوطنية ولقوة الدولة ومكانتها، لما تتميز به من قدرات متطورة، لا يقتصر دورها على حماية أمن الدولة وصون حدودها براً وبحراً وجواً، بل يمتد هذا الدور إلى دعم العمليات الإنسانية والإغاثية، والمساهمة في حفظ السلام.