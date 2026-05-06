8.2 مليار درهم صافي أرباح "العالمية القابضة" في الربع الأول

أبوظبي في 6 مايو/ وام / أعلنت الشركة العالمية القابضة، بوصفها شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شبكات القيمة الديناميكية وتعزيز النمو المستدام، عن تحقيق قفزة نوعية في أرباحها بعد الضريبة بنسبة 98.5% لتصل إلى 8.2 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026.

وسجلت الشركة نموا ملحوظا في إيراداتها بنسبة 33.2% على أساس سنوي لتبلغ 31.4 مليار درهم، في إنجاز جاء مدعوماً بالأداء التشغيلي القوي، وعوائد الاستثمارات، والتنفيذ المدروس والمنضبط على مستوى المحفظة، وهو ما انعكس على ربحية السهم التي نمت بنسبة 246.3% على أساس سنوي لتصل إلى 2.32 درهم، مما يعزز القيمة المقدمة للمساهمين، بالتزامن مع ارتفاع العائد على حقوق الملكية إلى 17.8%، في مؤشر واضح على قوة الربحية وكفاءة توظيف رأس المال.

وحول هذه النتائج، أكد سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، أن الربع الأول شكل بداية قوية لعام 2026، مما يعكس استمرار تنفيذ إستراتيجية الشركة الهادفة إلى توسيع المنصات عالية الأداء وتحسين آليات توظيف رأس المال عبر المحفظة الاستثمارية.

وأوضح أن هذا الأداء المتميز يؤكد قوة النموذج المتنوع للشركة، مع تحقيق نمو واسع النطاق، وتوسع في الهوامش، وارتفاع ملحوظ في الربحية، في الوقت الذي تواصل فيه الشركة إعادة توجيه رأس المال نحو الفرص الاستثمارية المدروسة والواعدة، وتوسيع حضورها العالمي، وتحويل منصاتها إلى شركات رائدة قادرة على المنافسة عالمياً.

وأكد أن النهج المنضبط ومستويات السيولة المرتفعة يضعان الشركة في موقع قوي يؤهلها للحفاظ على هذا الزخم وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمساهمين.

وعلى صعيد المركز المالي، واصلت الشركة العالمية القابضة زخمها القوي عبر محفظتها المتنوعة خلال الربع الأول، محولة النمو إلى مستويات أعلى من الربحية لتعزز مكانتها كمستثمر ومشغل نشط للأصول، وارتفع إجمالي أصول الشركة ليصل إلى 445.3 مليار درهم بتاريخ 31 مارس 2026، محققا نموا بنسبة 3.9% مقارنة بـ 428.6 مليار درهم في نهاية عام 2025.

كما بلغ إجمالي حقوق الملكية 249.1 مليار درهم، في حين حافظت الشركة على مستويات سيولة قوية تمثلت في نقد وأرصدة مصرفية بلغت 74.7 مليار درهم، مما يدعم استمرار النشاط الاستثماري للمجموعة، ويعكس توسع الهوامش الربحية والميزانية العمومية المرنة.

وجاء هذا النمو الاستثنائي في الإيرادات مدعوماً بمساهمات قوية من كافة قطاعات الأعمال الرئيسية، حيث تصدر قطاع العقارات والبناء بإيرادات بلغت 10.8 مليار درهم، مدعوماً باستمرار وتيرة التطوير العقاري وكفاءة تنفيذ المشاريع، تلاه قطاع الإنشاءات البحرية وأعمال التجريف بإيرادات بلغت 6.9 مليار درهم، ليؤكد الزخم المتواصل للمشاريع في الأسواق الرئيسية والدولية.

وفي قطاع الطاقة والتعدين، تحققت إيرادات بقيمة 5.4 مليار درهم مدفوعة بالتوسع في الأنشطة ذات الصلة، بينما سجل قطاع الضيافة والترفيه إيرادات وصلت إلى 2.7 مليار درهم بفضل الأداء التشغيلي القوي وارتفاع وتيرة النشاط عبر الأصول.

وحققت الخدمات وفئات أخرى إيرادات بقيمة 1.7 مليار درهم لتعكس المساهمات المتنوعة عبر منصات المجموعة، فيما سجل قطاع الأغذية إيرادات بلغت 1.6 مليار درهم مدعومة بتكامل العمليات في مجالي الزراعة وإنتاج الأغذية.

وحقق قطاع الخدمات المالية 1.3 مليار درهم ليعكس استمرار التوسع عبر المنصات المالية، وأخيراً بلغت إيرادات قطاع التكنولوجيا 1.0 مليار درهم مدعومة بالنمو المستمر في الأعمال الرقمية وشركات التكنولوجيا، ليؤكد هذا الأداء الشامل استدامة مسيرة النمو وتعزيز هوامش الأرباح عبر المحفظة المتنوعة.