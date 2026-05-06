سهيل بن بطي: رياضات جديدة في الألعاب المدرسية والجامعية

أبوظبي في 6 مايو/ وام / أعلن سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، إضافة رياضات جديدة إلى فعاليات الألعاب المدرسية والجامعية، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وقال سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن منافسات الألعاب المدرسية والجامعية، حققت نجاحاً كبيراً، ومشاركة لافتة على كافة المستويات، وأسهمت في اكتشاف المواهب الواعدة في الرياضات المختلفة، ما يعزز مؤشرات أهميتها في دعم جهود وزارة الرياضة، لتطويرها، والتوعية بقيمتها الكبيرة، لاسيما أن ممارسة الأنشطة الرياضية تنطوي على كثير من الفوائد المهمة لاستدامة الصحة، وجودة الحياة.

وأوضح أن التجاوب المميز من المدارس، وحرص أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم للمشاركة في الفعاليات المدرسية والجامعية، يؤكد الأثر المستهدف على التطور الرياضي والمجتمعي، لاسيما أن الوزارة تنظر إلى الألعاب المدرسية بوصفها محوراً نوعياً لتطوير الرياضة في المدارس، وزيادة الشغف بها في البيئة التعليمية، لتأسيس أجيال تتميز باللياقة البدنية والمهارات الرياضية، خصوصاً أن تجربة الشطرنج الرقمي ضمن مبادرات الوزارة ماثلة أمام الجميع بمشاركة فاقت التوقعات لأكثر من 6 آلاف طالب وطالبة.