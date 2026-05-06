"الأمن السيبراني" وشركة “Rilian” يتعاونان لتعزيز مرونة تقنيات التشغيل "OT في الإمارات

أبوظبي في 6 مايو/ وام / أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الامارات وشركة “Rilian” اليوم خلال فعاليات منصة طاصنع في الإمارات 2026" عن تعاون إستراتيجي يهدف تعزيز مرونة الأمن السيبراني عبر بيئات تقنيات التشغيل "OT" ضمن البنية التحتية الحيوية والقطاعات الصناعية في الدولة.

ويأتي هذا التعاون انسجاماً مع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن السيبراني ومن ضمنها أمن أنظمة التحكم الصناعية وغيرها من بيئات تقنيات التشغيل، مع التركيز على تحسين مستوى الرؤية، وتعزيز قدرات اكتشاف التهديدات، ودعم حماية الأصول الحيوية عبر مختلف القطاعات.

ويأتي هذا التعاون الرائد كخطوة متميزة تتجاوز مفهوم الشراكات التقليدية بين القطاعين العام والخاص، حيث سيتم إنشاء مركز مشترك للابتكار والتميز "CoE" في أبوظبي بهدف دعم الابتكار في مجال الأمن السيبراني لتقنيات التشغيل، وتعزيز تبادل المعرفة، والمساهمة في تطوير التقنيات الناشئة.

ومن المتوقع أن يسهم المركز الجديد في دعم منظومة الشركات الناشئة على نطاق أوسع، بما في ذلك إتاحة فرص التعاون المشترك ونشر الرؤى والأبحاث المختلفة في مجالات الأمن السيبراني ذات الصلة.

ومن خلال مركز التميز، سيعمل مجلس الأمن السيبراني وشركة “Rilian” على تطوير أربعة محاور رئيسية للبحث، تشمل: تطوير المنتجات المبتكرة في إطار من الملكية الفكرية؛ إنشاء أكاديمية وطنية للأمن السيبراني لتنمية القدرات؛ تطوير وتنفيذ لوحات معلوماتية وطنية لقياس النضج؛ وتعزيز منظومة داعمة للشركات الناشئة والابتكار.

ويأتي هذا التعاون ضمن سبل تفعيل الشراكة القائمة بين المجلس و”Rilian” لتأمين منظومة البنية التحتية الحيوية في الدولة، من خلال توظيف تقنيات متقدمة بالتعاون مع شركاء بارزين داخل الدولة وعلى المستوى العالمي.

ووفقا للاتفاقية المبرمة بين الجانبين في عام 2025، يعمل مركز عمليات الأمن الوطني "NSOC" التابع للمجلس مع شركة Rilian على تنفيذ منصة داخلية بالشركة للتنسيق والأتمتة الأمنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الوكيل "Agentic AI"، والمعروفة باسم "Caspian"، وذلك بهدف تكامل وتشغيل وأتمتة حلول الأمن السيبراني والدفاع عبر بيئات تقنيات التشغيل على مستوى الدولة.

وسيركز المركز الجديد بشكل عام على تعزيز أمن الأنظمة الصناعية، ودعم نشر الوعي وتطوير القدرات، وتشجيع التعاون بين مختلف الجهات المعنية كما يُتوقع أن يسهم في دعم الجهود المستمرة لمواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة التي تستهدف البنية التحتية الحيوية.

ومع استمرار التوسع في مسيرة التحول الرقمي عبر القطاعات الصناعية، أصبحت بيئات تقنيات التشغيل أكثر ترابطاً وانكشافاً أمام مخاطر الأمن السيبراني ومن خلال هذا التعاون، يسعى الطرفان إلى دعم الجهات في تعزيز قدرتها على اكتشاف التهديدات التي تستهدف الأنظمة السيبرانية والاستجابة لها بكفاءة.

من جانبه قال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أنه في ظل توجيهات القيادة الرشيدة ،فان دولة الامارات تتمتع برؤية مستقبلية قائمة على الابتكار التكنولوجي ولا تقتصر على تعزيز جودة حياة المجتمع من خلال اقتصاد قوي ومتنامٍ، بل تمتد أيضاً إلى ضمان قدرتنا السيادية على حماية البنية التحتية الحيوية التي تشكل أساس مرونة مجتمعنا، مهما كانت التهديدات والمخاطر التي نواجهها. وتستند هذه الشراكة إلى المهمة الجوهرية لمركز التميز للأمن السيبراني، وستسهم في تحقيق رؤيتنا نحو مستقبل آمن ومزدهر لدولة الإمارات وشركائها.

من جانبه قال كريستيان شنيدلر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Rilian”": فخورون بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني في مركز التميز لضمان تمكين الدولة ومزودي البنية التحتية الحيوية حول العالم من الوصول إلى أحدث القدرات الأمنية وتفعيلها عملياً، من خلال توظيف قوة الذكاء الاصطناعي الوكيل، وبما يلبي متطلبات السرعة والثقة والامتثال التي تقتضيها مهامهم.