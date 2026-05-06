الثروة السمكية بالشارقة: توحيد القوات المسلحة عزز مسيرة الاتحاد والتنمية

الشارقة في 6 مايو/ وام / قال سعادة علي أحمد أبو غازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية إننا وإذ نحتفي بالذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة هذه المناسبة الوطنية الخالدة فإننا نستحضر قراراً تاريخياً عزّز وحدة دولة الإمارات ورسّخ أمنها وشكّل ركيزة أساسية في مسيرة الاتحاد والتنمية.

وأضاف، في تصريح بهذه المناسبة، أن قواتنا المسلحة مثلت على مدى خمسة عقود نموذجاً في الولاء والانضباط والتضحية وحصناً للوطن في حماية سيادته وصون مكتسباته بفضل رجالٍ نذروا أنفسهم لراية الإمارات وأثبتوا في ميادين الواجب أعلى درجات الجاهزية والكفاءة.

وأكد أن أمن الوطن واستقراره هو الأساس الذي تنمو في ظله مختلف قطاعات العمل والبناء بما يعكس تكامل مسيرة التنمية والحماية في دولة الإمارات.

وقال أنه في هذه المناسبة الوطنية الغالية نرفع أسمى معاني الولاء والعرفان إلى قيادتنا الرشيدة ونوجّه تحية إجلال وتقدير إلى قواتنا المسلحة الباسلة حماة الوطن ودرعه الحصين سائلين الله أن يرحم شهداء الإمارات الأبرار وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والعز والازدهار وأن تبقى رايته شامخة خفاقة.