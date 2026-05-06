الشامسي والخميري يتصدران مهرجان العين للشطرنج الكلاسيك

العين في 6 مايو / وام / تصدر اللاعبان أحمد يونس الخميري وأحمد سعيد الشامسي منافسات مهرجان الشطرنج الكلاسيكي لعام 2026، محققين أربع نقاط لكل منهما، وذلك عقب اختتام فعاليات الجولة الرابعة من البطولة التي ينظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

وشهد المهرجان، الذي انطلقت منافساته يوم السبت الماضي في مقر النادي، تقديم مستويات فنية لافتة بمشاركة 57 لاعباً ولاعبة يمثلون مختلف الجنسيات والفئات العمرية من المنتمين للنادي والأكاديمية التابعة له، حيث يتنافسون على مدار سبع جولات تُقام وفق النظام السويسري.

ومن المقرر أن تتواصل المنافسات بإقامة الجولتين الخامسة والسادسة يوم السبت المقبل، لتختتم البطولة بمنافسات الجولة السابعة والأخيرة يوم الأحد الذي يليه، تمهيداً للإعلان الرسمي عن النتائج النهائية وتتويج أصحاب المراكز الأولى.