"نانو" تستعرض في "اصنع في الإمارات 2026" خطط توطين إنتاج الغرافين وتوسيع تطبيقاته الصناعية

أبوظبي في 6 مايو/ وام / أكد أنور زكي نسيبة، رئيس مجلس إدارة شركة "نانو"، أن مشاركة الشركة في معرض "اصنع في الإمارات 2026" تمثل محطة إستراتيجية لدعم توجهاتها الرامية إلى توطين إنتاج المواد النانوية المتقدمة في دولة الإمارات، وفي مقدمتها مادة الغرافين، وتعزيز توظيفها في التطبيقات الصناعية المختلفة.

وأوضح أن المعرض وفر منصة مهمة لعرض رؤية الشركة الهادفة إلى الاستثمار في تقنيات النانو وتطوير منظومة إنتاج محلية للمواد النانوية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في دعم الصناعات المستقبلية والابتكار.

وأشار إلى أن مشاركة الشركة في الحدث شهدت توقيع ثلاث شراكات رئيسية شملت شريكاً تقنياً يمتلك القدرة على إنتاج الغرافين على نطاق صناعي وبأسعار تنافسية عبر عملية إنتاج صديقة للبيئة، إلى جانب تعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة لدعم الجانب البحثي والعلمي، فضلاً عن شراكة مع إحدى شركات قطاع الإنشاءات.

وأضاف أن هذه الخطوات تمهد لبدء إدماج الغرافين عالي الجودة في تطبيقات عملية داخل الدولة، لافتاً إلى أن النتائج الأولية أظهرت قدرة المادة على تعزيز قوة الخرسانة ورفع مستوى متانتها، فيما تستعد الشركة خلال الفترة المقبلة لتوسيع استخداماتها لتشمل أيضاً قطاع الدهانات.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة "نانو" أن منصة "اصنع في الإمارات 2026" أسهمت في تسريع بناء الشراكات النوعية وتحويل التقنيات المتقدمة إلى حلول صناعية قابلة للتطبيق، بما يدعم مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة في الدولة.