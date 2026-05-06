العين يفوز على الشارقة ويحسم لقب دوري أدنوك للمحترفين قبل جولتين من الختام

الشارقة في 6 مايو/ وام / ضمن فريق العين الفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم الليلة رسمياً قبل جولتين من ختام المسابقة، بعد فوزه الكبير على مضيفه الشارقة بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على استاد الشارقة ضمن منافسات الجولة الـ24.

تقدم الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين، بالتهنئة إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، بمناسبة فوز نادي العين بلقب دوري أدنوك للمحترفين للموسم الرياضي 2025-2026، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي امتداداً لدعم سموه المتواصل ورؤيته السديدة.

وقال في بيان نشره الموقع الرسمي لنادي العين: أهنئ جماهير النادي ولاعبي الفريق الأول، والأجهزة الفنية والطبية والإدارية، وجميع العاملين في نادي العين"، وما تحقق هذا الموسم هو ثمرة العزيمة والإصرار منذ انطلاقته، إلى جانب روح العائلة الواحدة التي تميز منظومة العمل في النادي، والالتزام بالعمل اليومي بروح احترافية عالية لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأضاف: نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى جماهيرنا الوفية، التي كانت ولا تزال الداعم الأول للفريق، ووقفت إلى جانب اللاعبين في جميع الظروف، وكان لدعمها المستمر الأثر الكبير في تحقيق هذا الإنجاز، ونسأل الله التوفيق للفريق في الاستحقاقات القادمة ومواصلة مسيرة النجاحات.

وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى 62 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه شباب الأهلي، الذي فاز بدوره على ضيفه النصر بنتيجة 2-1، ليصل إلى 56 نقطة، مع أفضلية العين في المواجهات المباشرة.

وفرض العين أفضليته على مجريات اللقاء منذ البداية، حيث افتتح عبد الله تراوري التسجيل في الدقيقة 10، قبل أن يضيف ماجد حسن الهدف الثاني بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 15.

وفي الشوط الثاني، واصل العين تفوقه الهجومي، ليضيف إيريك جورجينس الهدف الثالث في الدقيقة 51، ثم عزز سفيان رحيمي النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 54، قبل أن يختتم رامي ربيعة الخماسية في الدقيقة 63.

وأعرب فلاديمير إيفيتش مدرب العين عن فخره بحسم لقب الدوري بعد موسم وصفه بالصعب، في ظل قوة المنافسة وتقلب النتائج، مؤكداً أن دعم إدارة النادي كان عاملاً رئيسياً في مواصلة الفريق مشواره نحو التتويج بالدوري بعد غياب لعدة سنوات.

وأشاد بروح اللاعبين وإصرارهم على مواصلة المنافسة في مختلف البطولات، وتقديمهم عرض مميز أمام الشارقة استحقوا عليه تحقيق الفوز.

من جانبه، أكد خوسيه مورايس مدرب الشارقة، أن فريقه واجه منافساً يمتلك جودة عالية ويمر بفترة مميزة من النتائج، مشيراً إلى أن الأخطاء التي ارتكبها فريقه خلال المباراة أثرت بشكل مباشر على النتيجة، قبل أن يهنئ العين على مستواه وتحقيقه الفوز واللقب.

