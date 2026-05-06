المطران مارتينيلي يؤكد: نهج الإمارات نموذج عالمي في إدارة التنوع الديني والثقافي

دبي في 6 مايو/ وام / أكد المطران باولو مارتينيلي، النائب الرسولي لجنوب الجزيرة العربية، أن النهج المتوازن الذي تتبناه دولة الإمارات، والقائم على التوفيق بين الحفاظ على الصحة العامة وضمان ممارسة الشعائر الدينية، يمثل نموذجا عالميا في إدارة التنوع الديني والثقافي، ويعكس قيما راسخة من الانفتاح والتنوع.

وجاءت تصريحات المطران مارتينيلي خلال استقبال معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، له في مقر الهيئة، حيث نقل تحياته وتقديره لدولة الإمارات حكومة وشعبا، وأعرب عن شكره العميق للإجراءات الاحترازية المتخذة لتنظيم شؤون دور العبادة، والتي تعكس بدورها حرص القيادة الرشيدة على سلامة المواطنين والمقيمين وصون صحتهم في شتى الظروف.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، أن هذه الزيارة تجسد عمق الشراكات الإستراتيجية مع مختلف الجهات الدينية، وتعكس حرص الهيئة الدائم على ترسيخ بيئة مجتمعية متماسكة تُبنى على الاحترام المتبادل والتفاهم، بما ينسجم تماماً مع توجهات الحكومة الرشيدة نحو إرساء نموذج تنموي شامل يضع الإنسان في صميم أولوياته.

وأضافت معاليها أن هيئة تنمية المجتمع في دبي تواصل التزامها الراسخ بدعم التماسك الاجتماعي وتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، وذلك عبر تطوير أطر وخدمات متكاملة تستجيب بفاعلية لاحتياجات مجتمع دبي المتنوع، انسجاماً مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33"، وبما يعزز قيم التعايش ويكرس مكانة الإمارة كمدينة عالمية تحتضن الجميع ضمن بيئة آمنة ومستقرة، مشيرة إلى الدور المحوري للهيئة في تطوير وتفعيل المنظومة الاجتماعية، وتمكين الأفراد والأسر، وتعزيز الشراكات التي تسهم في بناء مجتمع أكثر ترابطاً وتماسكاً، ويكرس دبي نموذجاً رائداً في التعايش الإنساني والتنوع الثقافي.