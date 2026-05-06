الهلال الأحمر الإماراتي و"رويال هورايزن" يوقعان اتفاقية لتعزيز الاستدامة وحفظ النعمة

أبوظبي في 6 مايو/ وام / وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتفاقية تعاون مع "رويال هورايزن القابضة"، بهدف نشر ثقافة الإستدامة وحفظ النعمة وتعزيز الشراكة المجتمعية بما يسهم في تقليل هدر الغذاء ودعم الأمن الغذائي وترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية.

جاء الإعلان عن الاتفاقية على هامش "إصنع في الإمارات 2026" في مركز أدنيك أبوظبي، ووقعها سعادة سلطان الشحي مدير برنامج حفظ النعمة في الهلال الأحمر، وسعادة سهيل بن نخيرة العفاري، رئيس مجلس إدارة "رويال هورايزن القابضة"، بحضور الدكتور علاء مقدادي الرئيس التنفيذي لرويال هورايزن القابضة.

وقال سلطان الشحي إن إتفاقية التعاون مع "رويال هورايزن القابضة"، تعزز نطاق التعاون المشترك، لتحقيق رؤية المبادرة وأهدافها الإنسانية والاجتماعية، وترسيخ قيم العطاء والتراحم بين أفراد المجتمع وتبني المفاهيم والممارسات الغذائية المستدامة والحفاظ على البيئة عبر الحدّ من هدر الطعام.

وتوجه سهيل العفاري، بالشكر والتقدير إلى الهلال الأحمر الإماراتي على جهوده المستدامة، ودوره المحوري في المجتمع، وحرصه على إرساء أفضل المبادرات المجتمعية، مشيرا إلى حرصهم على الدور المجتمعي، والتوعية بالثقافة الإستهلاكية لحفظ النعمة وإرساء قيم التكافل المجتمعي .

وقال الدكتور علاء مقدادي الرئيس التنفيذي لـ "رويال هورايزن القابضة"، أن التعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي يتماشى مع أهدافنا في نشر القيم المجتمعية وتجسيد ثقافة الاستدامة، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي يرسخ وجوده الفاعل في المجتمع من خلال مبادراته التي تسهم في تحقيق الأبعاد الإنسانية والاجتماعية بهذه المبادرة النوعية.