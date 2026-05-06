12 مليار درهم الحجم التجاري السنوي لاستثمارات المنطقة الحرة بالفجيرة

أبوظبي في 6 مايو/ وام / كشف سعادة شريف العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، على هامش المشاركة في منتدى "اصنع في الإمارات"، عن تحقيق المنطقة لحجم تجاري لاستثماراتها يقارب 12 مليار درهم سنويا، إثر نجاحها اللافت في استقطاب حزمة واسعة من المشاريع الصناعية التي تغطي أكثر من 35 نشاطاً اقتصادياً متنوعاً، وهو ما يعكس حجم القيمة المضافة الكبيرة التي ترفد بها المنطقة المنظومة الاقتصادية على مستوى الإمارة والدولة.

وأوضح العوضي أن المنطقة الحرة بالفجيرة أضحت اليوم وجهة عالمية مفضلة للمستثمرين، حيث نجحت في جذب رؤوس أموال ومشاريع من نحو 64 دولة، محتضنة داخل أروقتها قوة عاملة بالغة التنوع تنتمي إلى أكثر من 117 دولة، الأمر الذي أسهم في تحويلها إلى محرك اقتصادي حيوي ومنصة فعالة للتفاعل التجاري العالمي انطلاقاً من الساحل الشرقي لدولة الإمارات.

وتأتي هذه المعطيات لتؤكد مواصلة دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للصناعات المتقدمة، معتمدة على منظومة متكاملة من المناطق الحرة التي تؤدي دوراً محورياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي الوطني، انسجاماً مع الرؤى الطموحة الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة.

واختتم العوضي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه النتائج الإيجابية تمثل ثمرة للتطوير المستمر في البنية التحتية وسن التشريعات المحفزة، مشدداً على التزام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتمكين الشركات من النمو والتوسع على النطاق الدولي، بما يعزز من تنافسية وحضور المنتجات التي تحمل شعار "صنع في الإمارات" في الأسواق العالمية.