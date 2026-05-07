جمارك دبي تناقش مع شركات عُمانية مبادرات لتعزيز حركة التجارة

دبي في 7 مايو/ وام / ناقشت جمارك دبي مع ممثلي شركات عُمانية، حلولاً ومبادرات لتعزيز استمرارية حركة التجارة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وذلك خلال ورشة عمل بعنوان "الاستجابة للأزمات وابتكار الحلول".

واستعرضت جمارك دبي، خلال الورشة التي حضرها راشد عبيد الشارد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية، عدداً من الحلول والمبادرات الهادفة إلى ضمان انسيابية حركة البضائع، شملت تطوير الأطر التنظيمية لمسارات بديلة، وتفعيل الممر الأخضر من سلطنة عُمان إلى دبي، وتمديد فترات العبور، إلى جانب تعزيز التنسيق المباشر مع مختلف أصحاب المصلحة.

وشهدت الورشة جلسات نقاشية تناولت تأثير المتغيرات الإقليمية والعالمية على خطوط الشحن ورسوم التأمين وازدحام الموانئ، إضافة إلى مناقشة جاهزية العمليات والتخليصات الجمركية والحلول التطويرية الداعمة لاستمرارية سلاسل الإمداد.

وقال راشد عبيد الشارد، إن الورشة تأتي ضمن النهج الاستباقي الذي تتبعه جمارك دبي لتعزيز التكامل مع الشركاء والتعامل مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التجارة وسلاسل الإمداد.

وأضاف أن الورشة تعكس الحرص المستمر على جمع شركائها ضمن منظومة عمل موحدة تقوم على التعاون والتنسيق المباشر، بهدف تطوير حلول عملية تضمن استمرارية حركة التجارة وتعزز مرونة سلاسل الإمداد.

وأوضح أن استضافة الشركات العُمانية تأتي امتداداً لعلاقة إستراتيجية راسخة، نعمل من خلالها على تطوير الممر الأخضر والارتقاء بكفاءته بما يدعم انسيابية حركة البضائع وكفاءة العمليات التشغيلية.

وأشار إلى أن جمارك دبي تعمل على تطوير حلول مرنة قادرة على مواكبة المتغيرات من خلال تعزيز الشراكة مع الجهات المعنية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية بما يدعم استدامة الأعمال ويعزز ثقة مجتمع الأعمال.