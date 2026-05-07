مدير الديوان الأميري يكرم خريجي الدفعة الأولى من الدبلوم التنفيذي لمقيم منظومة الفجيرة للتميز الحكومي

الفجيرة في 7 مايو/ وام / كرم سعادة محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري والأمين العام لبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي خريجي الدفعة الأولى للدبلوم التنفيذي لمقيم منظومة الفجيرة للتميز الحكومي.

ونُفذ البرنامج ضمن شراكة إستراتيجية مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، وبالتعاون مع جامعة الفجيرة، وذلك في إطار توجه البرنامج نحو بناء منظومة وطنية متخصصة في التقييم المؤسسي، وتعزيز كفاءة الكوادر الحكومية في تطبيق وتقييم منظومات التميز، بما يواكب توجهات دولة الإمارات في الاستثمار في رأس المال البشري الحكومي وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لقيادة مستقبل العمل الحكومي.

وأكد سعادة محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري والأمين العام لبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي، أن البرنامج بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، يعكس توجه إمارة الفجيرة نحو الاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء منظومة مستدامة للتميز الحكومي، من خلال إعداد كوادر متخصصة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لدعم التطوير المؤسسي وقيادة عمليات التقييم وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى أن البرنامج يمثل إحدى المبادرات النوعية الداعمة لاستدامة منظومة الفجيرة للتميز الحكومي، بما يسهم في تعزيز جاهزية الجهات الحكومية للمستقبل، وترسيخ ثقافة التميز والتحسين المستمر في بيئة العمل الحكومي.

كما التقى سعادته، على هامش الحفل، بموظفي برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، حيث اطّلع على عدد من المبادرات والمشاريع التي يعمل عليها فريق البرنامج، مشيدًا بجهودهم ودورهم في دعم مسيرة التميز الحكومي بالإمارة.

وأكد سعادته أهمية مواصلة التمكين والتطوير المهني، وتعزيز ثقافة نقل المعرفة وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء كوادر حكومية أكثر جاهزية وقدرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية، ودعم استدامة التطوير المؤسسي في الجهات الحكومية.

من جانبه، أوضح سعادة الدكتور سليمان الكعبي، مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، أن البرنامج شهد مشاركة 22 منتسبًا من 13 جهة حكومية محلية، ضمن مسار تدريبي امتد على مدار خمسة أشهر عبر أربع مراحل رئيسية، شملت التأهيل المعرفي والتطبيقي، واستكشاف المحاور والمعايير، وتأهيل المقيمين، وتنفيذ مشاريع تخرج تطبيقية، وذلك بمشاركة 13 محاضرًا وخبيرًا متخصصًا.

وأضاف سعادته أن البرنامج يأتي ضمن نهج برنامج الفجيرة للتميز الحكومي في تطوير رأس المال البشري الحكومي، عبر تصميم وتنفيذ برامج نوعية بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية وحكومية رائدة، بما يدعم استدامة منظومة الفجيرة للتميز الحكومي، ويسهم في رفع مستوى النضج المؤسسي وتعزيز جودة الأداء الحكومي في الإمارة.

وأشار إلى أن خريجي البرنامج يمثلون كفاءات وطنية متخصصة قادرة على دعم التطوير المؤسسي، ونقل المعرفة والخبرات إلى جهاتهم الحكومية، بما يعزز جاهزية منظومة العمل الحكومي لمتطلبات المستقبل.

ويمثل البرنامج رافدًا إستراتيجيًا لدعم توجهات إمارة الفجيرة في بناء منظومة حكومية أكثر جاهزية ومرونة، من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة التحسين المؤسسي وترسيخ ثقافة التميز في بيئة العمل الحكومي، بما يعزز مكانة الفجيرة امتدادًا للنموذج الإماراتي الرائد في التميز الحكومي المؤسسي.