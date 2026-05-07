مجموعة أغذية تستعرض دعمها للتصنيع الغذائي المحلي خلال "اصنع في الإمارات 2026"

أبوظبي في 7 مايو/ وام / أكدت مجموعة أغذية مكانتها كشريك وطني فاعل في دعم القطاع الصناعي والغذائي في الإمارات، وذلك خلال مشاركتها في "اصنع في الإمارات 2026"، حيث استعرضت قوة حضورها التصنيعي في الدولة، وتكامل قدراتها التشغيلية، والتزامها طويل الأمد بدعم مستهدفات الاستدامة والتنمية الصناعية الوطنية.

وعلى هامش فعاليات الحدث، وقّعت "أغذية" مذكرة تفاهم مع "بروج"، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في دولة الإمارات؛ بهدف تطوير حلول تغليف مستدامة، مع التركيز على دعم إمدادات البوليمرات المحلية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتطوير نماذج توريد أكثر كفاءة واستدامة.

وستتيح هذه الشراكة فرصة تبادل الخبرات الفنية والبيانات، وعقد ورش عمل مشتركة مع "مياه العين" لدفع عجلة الابتكار في مجال التغليف، وتعزيز حلول الاقتصاد الدائري من خلال إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وإيجاد استخدامات جديدة للمواد.

كما وقّعت "أغذية" مذكرات تفاهم استراتيجية مع مجموعة "بوهلر" العالمية الرائدة في تقنيات تصنيع الأغذية؛ ومع "نعمة"، المبادرة الوطنية الإماراتية للحد من فقد وهدر الغذاء؛ ومع "نواتي"، الشركة الإماراتية المتخصصة في ابتكار وتطوير حلول الغذاء.

وتساهم هذه الاتفاقيات مجتمعة في تعزيز تركيز "أغذية" على بناء شراكات تدعم الأولويات الوطنية، والحد من هدر الغذاء، وتمكين حلول الاقتصاد الدائري، وتعزيز دور الشركات المحلية، وتطوير منصات لتطوير القدرات في قطاع الأغذية والمشروبات وتنمية الكفاءات الإماراتية.

علاوة على ذلك، شارك الفريق القيادي لـ "أغذية" أيضاً في جلسات نقاش رفيعة المستوى خلال معرض "اصنع في الإمارات 2026"، ركزت على الأمن الغذائي ومرونة السياسات المحلية، ودور التكنولوجيا في سلسلة القيمة الغذائية في دولة الإمارات، وتطوير نماذج الاقتصاد الدائري.

كما حازت "أغذية" على تكريم من مكتب أبوظبي للاستثمار، باعتبارها جهة مساهمة في "قصة نجاح التميز الصناعي في دولة الإمارات" وكذلك في تطوير القطاع الصناعي في الدولة.

وتأتي مشاركة "أغذية" في "اصنع في الإمارات 2026"، تجسيداً لدور الشركات المحلية في تعزيز سلاسل القيمة، وتمكين الابتكار، والمساهمة في تحقيق طموحات النمو الصناعي لدولة الإمارات.