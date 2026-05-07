الإعلان عن تدشين مصنع ستار لصناعة الورق بتكلفة 200 مليون درهم خلال "اصنع في الإمارات"

أبوظبي في 7 مايو / وام / حضر معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اليوم الإعلان عن تدشين مصنع ستار لصناعة الورق لإنتاج ورق الكرتون المعاد تدويره، بتكلفة بلغت 200 مليون درهم ، وذلك خلال فعاليات الدورة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات".

وأكدت شركة ستار لصناعة الورق، في بيان اليوم، أن بدء التشغيل الكامل للمصنع المطور في كيزاد يمثل علامة بارزة تُظهر التزام دولة الإمارات بتحفيز التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية، وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائري.

ووصف حسين آدم علي، رئيس مجلس إدارة شركة ستار لصناعة الورق، هذه اللحظة الفارقة بالتاريخية في مسيرة الشركة، حيث يُساهم المصنع الجديد في تحقيق رؤية الإمارات في تطوير القطاع الصناعي وتعزيز الحلول المستدامة، مشيرا إلى أن منشأة كيزاد ستحول نفايات الورق المحلية إلى ورق مقوى معاد تدويره عالي الجودة مما يدعم صناعة التعبئة والتغليف في ظل الطلب غير المسبوق بالأسواق.

ويمتد المصنع المطور في كيزاد على مساحة 90 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 135 ألف طن من ورق الكرتون المعاد تدويره، أو ما يُعرف باللفائف الضخمة، المستخدمة في صناعة الصناديق الكرتونية المموجة والتغليف الورقي من قبل مصانع تحويل الورق، ويساهم المصنع في تخفيف الضغط على مكبات النفايات في دولة الإمارات من خلال استيعاب كمية كبيرة من نفايات الورق، حيث سيعيد المصنع تدوير ما يصل إلى 80% من نفايات الورق التي يتم جمعها محلياً.

وقال ماجد رشيد، المدير العام لشركة ستار لصناعة الورق: من المهم أن نستخرج حصة كبيرة من الورق المستعمل داخل الدولة، مما سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات من المواد الخام، مع تعزيز طموحات دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد الصفري.

وأضاف أن تدشين المصنع الجديد يأتي في ظل النمو المتزايد في سوق التعبئة والتغليف في الإمارات ومنطقة الخليج، والتي تعد منطقة تصدير ذات أولوية لشركة ستار لصناعة الورق.

ووفقًا لشركة "جراند فيو ريسيرش"، يُقدّر سوق التعبئة والتغليف الورقي في الإمارات الآن بنحو 3.8 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتجاوز 6 مليارات دولار بحلول عام 2033، مع حصة تقديرية تبلغ 1.3 مليار دولار في سوق التعبئة والتغليف المموج فقط، بينما يُقدّر سوق التعبئة والتغليف الورقي في دول الخليج بأكثر من 9 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ينمو إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2033.

وقال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: يُعد مصنع ستار بيبر ميل الجديد لإنتاج الورق المقوى المعاد تدويره مثالاً واضحاً على الصناعات المرنة والمستعدة للمستقبل التي تعمل دولة الإمارات على تطويرها، وفي مصرف الإمارات للتنمية، نواصل التزامنا بدعم المشاريع التي تعزز التصنيع المحلي، وتحد من الاعتماد على الاستيراد، وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وتمثل هذه المنشأة خطوة مهمة نحو بناء قطاع صناعي أكثر استدامة واكتفاءً ذاتياً في الدولة.

وأكد محمد غريب الحوسني، الرئيس التنفيذي لتجربة ورضا المتعاملين بمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي، مجموعة كيزاد، أن افتتاح منشأة ستار لصناعة الورق يعزز من مكانة كيزاد كمركز رائد للتنمية الصناعية المستدامة، ويدل على كيفية مساهمة النظم البيئية المتكاملة في تمكين التصنيع الفعال والمسؤول بيئيا.

