رابطة المقاتلين المحترفين تعلن عن 11 نزالا في أمسية "فخر العرب"

دبي في 7 مايو / وام / أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم عن قائمة النزالات الرسمية لفعالية «PFL MENA 9» التي تُقام تحت شعار «فخر العرب»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، يوم 24 مايو الجاري على صالة كوكا كولا أرينا.

وأكدت الرابطة أن الحدث يتضمن 11 نزالاً بمشاركة نخبة من المقاتلين من مختلف الدول العربية، ضمن واحدة من أبرز بطولات الفنون القتالية المختلطة في المنطقة.

وأوضحت أن الحدث الرئيسي سيشهد مواجهة الإماراتي محمد يحيى أمام التونسي مهدي سعدي ضمن منافسات بطولة وزن الريشة، فيما يجمع النزال الرئيسي المشترك المغربي صلاح الدين هاملي بالجزائري إلياس دجيرون في بطولة الوزن الخفيف.

كما تشهد البطولة مواجهة البحريني حمزة كوهجي أمام المغربي طه بن داود ضمن منافسات بطولة وزن الريشة، فيما تواجه الإماراتية زمزم الحمادي المصرية عبير منصور في نزال وزن القشة للهواة.

وفي منافسات بطولة الوزن الخفيف، يلتقي العراقي أحمد فهمي مع المصري عاصم غانم، كما يواجه اللبناني جورجيس عيد العراقي حسين فاخر، ويلتقي المصري أحمد السيسي مع العراقي هردا كريم.

وتشهد البطولة أيضاً نزالاً في الوزن الخفيف يجمع الكويتي عبدالله سالم بالمصري باسل شعلان، إلى جانب مواجهة البحريني حمد مرهون أمام المصري ساهر قاسمية في وزن الذبابة.

وفي وزن الوسط، يلتقي السعودي أحمد البراهيمي مع المصري خالد محمود، بينما يشهد وزن الريشة للهواة مواجهة الإماراتي بطي العمري مع المصري حمادة عثمان.