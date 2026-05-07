نمو أرباح برجيل 44.5 بالمئة خلال الربع الأول من 2026

أبوظبي في 7 مايو/ وام/ أعلنت مجموعة برجيل القابضة، تسجيل نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بالنمو المتواصل في الطلب على خدمات الرعاية الصحية التخصصية والتوسع المدروس في شبكة خدماتها داخل دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وأوضحت المجموعة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن إيراداتها ارتفعت بنسبة 5.1 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى مستويات مدعومة بزيادة أعداد المرضى بنسبة 7.2 بالمئة، رغم تأثيرات شهر رمضان المبكر والظروف الجوية والتطورات الإقليمية خلال مارس الماضي.

وسجلت المجموعة نموا طبيعيا في الإيرادات بنسبة 9.7 بالمئة بعد استبعاد أثر برنامج الشراء الموحد للأدوية، فيما بلغ إجمالي زيارات المرضى نحو 1.8 مليون زيارة خلال الربع الأول من العام الجاري، مع ارتفاع عدد مراجعي العيادات الخارجية بنسبة 7.3 بالمئة والمرضى الداخليين بنسبة 5.9 بالمئة.

وأكدت المجموعة مواصلة تنفيذ خططها التوسعية عبر افتتاح مركز طبي جديد في واحة دبي للسيليكون، إلى جانب التوسع في خدمات العيادات الخارجية والرعاية التجميلية تحت العلامة التجارية “تجميل”، فضلا عن تدشين مراكز متخصصة في علاج الأورام وأمراض القلب والأمراض النادرة.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 11.2 بالمئة لتصل إلى 201 مليون درهم، مع تحسن هامش الربحية إلى 15 بالمئة مقارنة بـ14.2 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما قفز صافي الربح بنسبة 44.5 بالمئة ليبلغ 57 مليون درهم.

وقال الدكتور شامشير فاياليل، إن نتائج الربع الأول تعكس مرونة نموذج الأعمال وقوة الشبكة التشغيلية للمجموعة، مؤكدا استمرار الاستثمار في التوسع وتعزيز القدرات الطبية المتقدمة تلبية للطلب المتنامي على خدمات الرعاية الصحية فائقة التخصص في المنطقة.

وأضاف أن المجموعة تواصل تعزيز شراكاتها الدولية واستثماراتها في التحول الرقمي والرعاية المعقدة بما يدعم تحقيق نمو مستدام طويل الأجل ويرسخ مكانتها منصة رائدة للرعاية الصحية التخصصية في المنطقة.